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Пальмы на берегу

Желтые пальмы на набережной Сухума: катастрофы нет

© Sputnik. Алексей Даничев
В Абхазии
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Юлия Инапшба из Сухума: Обратила внимание, что на набережной и улицах города много пальм с желтыми сухими листьями. Это вредитель или какая-то болезнь, которой заражены деревья?

Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: Как рассказал Sputnik директор Института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар, жухлые листья на пальмах появляются по разным причинам, но это не связано с гибелью деревьев.

Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я прошелся по набережной и внимательно осмотрел пальмы, — сказал Дбар. – На некоторых пожелтели нижние листья. Это естественный процесс, их просто вовремя не срубили. Есть пропавшие единичные листья в верхушке кроны. Это, скорее всего, последствия холодной зимы и снегопадов. Это не несет опасности для дерева в целом. В советские времена была практика, когда пальмы во время морозов подвязывали. Есть несколько больных деревьев, но это не массовое явление".

Ранее Роман Дбар в интервью Sputnik рассказывал о новом вредителе – пальмовом долгоносике, который угрожает деревьям Абхазии. Его личинка живет внутри ствола и питается органикой дерева. Одна личинка съедает взрослую пальму за сезон. Дерево, в котором завелся вредитель, выжить уже не может.

По словам ученого, пальмы с желтыми листьями на набережной не похожи на деревья, зараженные пальмовым долгоносиком.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.


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