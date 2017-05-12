Желтые пальмы на набережной Сухума: катастрофы нет

Юлия Инапшба из Сухума: Обратила внимание, что на набережной и улицах города много пальм с желтыми сухими листьями. Это вредитель или какая-то болезнь, которой заражены деревья?

Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: Как рассказал Sputnik директор Института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар, жухлые листья на пальмах появляются по разным причинам, но это не связано с гибелью деревьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пострадавшие от снегопада в Сухуме пальмы выровняют

"Я прошелся по набережной и внимательно осмотрел пальмы, — сказал Дбар. – На некоторых пожелтели нижние листья. Это естественный процесс, их просто вовремя не срубили. Есть пропавшие единичные листья в верхушке кроны. Это, скорее всего, последствия холодной зимы и снегопадов. Это не несет опасности для дерева в целом. В советские времена была практика, когда пальмы во время морозов подвязывали. Есть несколько больных деревьев, но это не массовое явление".

Ранее Роман Дбар в интервью Sputnik рассказывал о новом вредителе – пальмовом долгоносике, который угрожает деревьям Абхазии. Его личинка живет внутри ствола и питается органикой дерева. Одна личинка съедает взрослую пальму за сезон. Дерево, в котором завелся вредитель, выжить уже не может.

По словам ученого, пальмы с желтыми листьями на набережной не похожи на деревья, зараженные пальмовым долгоносиком.

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