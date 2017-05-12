Вечер, посвященный столетию Баграта Шинкуба, состоялся в Сухуме

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественный вечер, посвященный столетнему юбилею Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, состоялся в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в пятницу 12 мая.

Баграт Шинкуба был и остается духовным предводителем нации, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на торжественном вечере, посвященном столетию со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

"Столетие со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Васильевича Шинкуба — это яркое и масштабное событие, характеризующееся не только творческой, но и широкой общественно-политической значимостью", — отметил он.

Баграт Шинкуба был непревзойденным мастером слова, добавил глава государства.

"Он на высоком художественном уровне выражал мысли, чаяния, надежды и ожидания своего народа. Весомый вклад внес Баграт Шинкуба в строительство нашего государства", — сказал он.

В мероприятии приняло участие руководство республики во главе с президентом Раулем Хаджимба, творческая и научная интеллигенция республики, любители творчества Шинкуба. Кроме того, на вечере присутствовали гости из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи – поэты, писатели. Народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш назвал Баграта Шинкуба великим сыном абхазского народа.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Народного поэта Абхазии Шинкуба

"Я всегда говорю, что абхазо-адыги, или же адыго-абхазы, мы огромное дерево, выросшее на этой земле, корнями ушедшие в землю, мы, абхазы и адыги, стволами возносимся к небу", — сказал Машбаш.

Именно историческое произведение Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" побудило Исхака Машбаш написать роман о событиях конца XIX века на Кавказе "Жернова". Общность исторических судеб народов Кавказа не могла не отразиться на творческом пути, отметил Машбаш, выступая перед собравшимися.

Гость из Кабардино-Балкарии, доктор филологических наук Мадина Хакуашева рассказала, что она стала свидетельницей настоящего народного празднования столетия Баграта Шинкуба.

"В этом празднике приняли участие все от мала до велика и это было настолько искренне, настолько полно, и так много пришло людей, что я поняла, люди по-настоящему любят своего поэта. Народ, который может так полно так глубоко и искренне любить своих поэтов имеет большое будущее", — подчеркнула Хакуашева.

На торжественном вечере артисты Абхазского государственного драматического театра исполнили произведения великого абхазского классика, а на полотне сцены шли архивные фото и видео кадры Баграта Шинкуба.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.