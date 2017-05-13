День перелетных птиц: абхазские дрозды зимуют на Кипре

Проректор Абхазского госуниверситета, орнитолог Виктор Маландзия рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову о перелетных птицах Абхазии и научных теориях, объясняющий феномен дальних миграций пернатых.

Миграция до ледниковых периодов

— Виктор Ильич, птицы — чемпионы по дальности миграций, или с ними могут поспорить рыбы и морские млекопитающие?

— Мигрируют не только птицы, рыбы и морские млекопитающие. Можно привести пример дальних перемещений наземных животных, к примеру, антилоп в Африке. Насекомые, кстати, тоже мигрируют. Но птицы, действительно, чемпионы и по масштабу, по количеству мигрирующих видов, и по скорости перемещения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Орнитолог: в Абхазии появился черный аист

— Как наука объясняет причину таких глобальных миграций?

— В науке господствует две точки зрения на этот вопрос. Первая – историческая. Она связывают миграцию с ледниковыми периодами. Птицам пришлось приспосабливаться, и они начали мигрировать. Вторая, наиболее значимая сегодня, – адаптационная теория. Она рассматривает механизм миграций вне связи с историческими реалиями. Доказано, что птицы начали перелеты задолго до ледниковых периодов. Хотя исторический аспект не исключается, но он не был причиной. Миграция – это способ приспособления птиц к условиям на планете.

Устаревший биологический компас

— Считается, что птицы очень точно ориентируются в пространстве и возвращаются в одни и те же места. Это правда?

— Да, для птиц характерен гнездовой консерватизм. Они возвращаются к тем местам, где появились на свет, преодолевая расстояния в несколько сот, а то и тысяч километров. Причем на таких расстояниях они безошибочно находят дорогу домой.

— Ученые сегодня могут объяснить этот феномен?

— Способностью точно находить дорогу домой обладают и многие животные, но птицы и здесь являются чемпионами. Находить дорогу и определять точно свое географическое местоположение – очень важное приспособление в их жизни. Раньше считалось, что у птиц есть отдельный орган, некий биологический компас, который берет на себя эту функцию. Потом многочисленные исследования доказали, что единого органа нет, есть комплекс факторов, что обеспечивает ориентацию птиц в пространстве. Экспериментально было доказано, что птица легче находит дорогу домой, находясь на большем расстоянии, чем на небольшом маршруте. Они ориентируются по географическим объектам, по звездному небу, по движению солнца.

Но на сегодня это одна из главных задач науки. Потребуются усилия еще нескольких поколений орнитологов, пока мы точно поймем, как работает этот механизм для каждого вида, группы, географической зоны.

Гуси на девятикилометровой высоте

— Абхазия в маршрутах миграции птиц играет место транзитного пункта?

— Через нашу территорию пролетают более двухсот видов птиц. Нельзя назвать ее промежуточной или конечной точкой маршрута. Это зависит от вида. К примеру, утки, гуси, лебеди прилетают к нам на зимовку.

— Откуда прилетают?

— Часть маршрутов мы можем определить по кольцам у окольцованных птиц. Некоторые виды соколов прилетают зимовать из Финляндии, Германии, Прибалтики, России. Есть виды, которые от нас летят на зимовку в другие страны. Можно точно сказать, что абхазские дрозды зимуют на Кипре. Значительная часть перелетных птиц бывают здесь транзитом. Какие-то просто пролетают мимо, какие-то останавливаются на отдых. Среди транзитных: некоторые виды журавлей, уток, куликов, ласточки, стрижи.

— В какое время идет миграция птиц?

— Весенняя миграция с юга на север начинается уже в конце января, когда здесь появляются первые водоплавающие птицы, и продолжается до начала июня. Осенняя миграция с севера на юг начинается уже в июле, и закачивается в декабре отдельными небольшими волнами. Наиболее интенсивные периоды пролета над Абхазией весной — в марте, апреле, начале мая, осенью — в конце августа, сентябре, октябре.

— На каких высотах летят перелетные птицы?

— Основная масса пролетает на высоте 450-750 метров. Гуси, кстати, рекордсмены высоты. Отдельные их стаи регистрировались на высоте девять тысяч метров. В высоте перелета большое значение имеют метеоусловия и рельеф. Птицам иногда требуется подняться повыше, чтобы перелетать через горы. К примеру, журавлей, когда они летят с севера юг, в Абхазии не видно, потому что они набирают высоту до трех-четырех километров, чтобы перелететь над Кавказским хребтом. Наблюдать их можно, когда они возвращаются с юга. Тогда они летят низко над морем и только здесь начинают набирать высоту и подниматься над горами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Орлана-белохвоста, выпавшего из гнезда, окольцуют и выпустят на волю

Надо сказать, что видимая миграция птиц, составляет только 15-20%. Перелеты бывают дневные и ночные. Большинство видов летят именно ночью, а днем отдыхают. Орнитологи научились их считать с помощью радаров, по крикам, наблюдая за стаями на фоне диска луны.

Фламинго в Абхазии

— Можно сказать, что за последние несколько лет количество каких-то мигрирующих птиц увеличилось или уменьшилось, есть такая статистика?

— Мы проводим регулярный учет на нашей территории. Здесь нельзя говорить в целом, можно только об отдельных видах. Бывают годы, когда в пролете хищных птиц преобладают какие-то виды. Чаще всего это канюк, но иногда появляется значительное количество осоедов (птицы из рода ястребиных – ред.). Годовая динамика больше зависит не от наших условий, а от размножения в местах гнездования. В один год какой-то вид птиц может дать много потомства, в другой – меньше. Причины разные: метеоусловия, увеличение хищников и т.д. Специфика изучения птиц во время миграции в местах высокой концентрации состоит в том, что можно определить общую численность той или иной популяции.

— Каких редких перелетных птиц можно увидеть в Абхазии?

— У нас много видов, входящих в международную Красную книгу и в региональные красные книги. Наиболее зрелищные и любимые людьми хищники: орел-могильник, степной орел, большой и малый подорлики. Очень красивы черный аист и журавль-красавка.

— Есть виды, которые вновь появились или исчезли?

— Да, есть. Бывают виды, которые были отмечены лишь единожды, а потом их никто не наблюдал. К примеру, исследователь Александр Норман в 1836 году фиксировал в Абхазии фламинго. Это единственное зафиксированное наблюдение фламинго в Абхазии. Явно, это был единичный случай. Птицы, несмотря на свою способность ориентироваться в пространстве, иногда могут и заблудиться. Обычно это связано с природными катаклизмами, например, с ураганами.

© Sputnik / Илона Хварцкия Не велика птица

Есть виды, которые на какое-то время исчезли, а сейчас вновь появились. Наиболее вероятные причины – общее увеличение их численности, изменение маршрута миграции. Это черный аист, орлан-белохвост, некоторые виды воробьинообразных. К примеру, сейчас белый аист в Абхазии – обычный мигрирующий вид, его часто можно наблюдать. Но его тут не было сто лет. Раньше был, век не было, и теперь снова появился.

Экологические островки

— Есть какие-то международные договоры между странами о перелетных птицах?

— Есть целый ряд межгосударственных соглашений и международных проектов о сохранении миграционных путей птиц. У Абхазии в силу политических причин таких договоров нет. Но со временем нужно, конечно, заключать международные соглашения, которые обязывают участников не только изучать, но и создавать условия для перелетных птиц.

Миграция для птиц — тяжелый период жизни. Это огромные нагрузки, серьезные морфо-физиологические перестроения в организме, большие энергетические затраты. И здесь важны экологические островки, где бы птицы могли останавливаться на кормежку и отдых. Такие островки нужно оставлять в городах, на побережье. Во многих странах — нормальное явление, когда в фонтанах города плещутся дикие птицы, и нет желающих их спугнуть, или подстрелить. Надеюсь, так будет когда-нибудь и у нас.

Кстати, такие праздники, как международный день птиц, или международный день перелетных птиц очень важны. Не только как повод поговорить об экологических проблемах. В эти дни по всему миру помимо ученых собираются множество любителей птиц, школьников, которые ведут наблюдения за пернатыми. С помощью интернета появилась возможность одномоментно вести массовое наблюдение по всему миру и делиться результатами. Эти данные дают большой материал для серьезных научных обобщений о видах, их численности, массовости миграций.