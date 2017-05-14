Полуфинал "Ты супер!": признание в любви на сцене

Sputnik, Владимир Бегунов.

Полуфинал проекта "Ты супер!" прошел под знаком любви. Участники не только пели про любовь, но один из полуфиналистов признался прямо на сцене, что влюблен в участницу шоу. Девушка в ответ заявила, что воспринимает их отношения иначе.

Сначала члены жюри из десятерых участников выбрали восемь, а в конце из них – четверых участников финала.

20 мая состоится еще один полуфинал по такой же схеме, в результате которого появятся еще четверо финалистов. А 26 мая финал проекта пройдет в Кремлевском дворце.

Первая полуфиналистка Карина Исмаилова вышла с песней "The Final Countdown" группы Europe. Классическую рок-композицию девушка спела настолько своеобразно, что член жюри, продюссер Виктор Дробыш сказал: "Если бы в твоем исполнении было много рока, я бы не нажал кнопку".

Второй полуфиналист Иван Южаков исполнил хит девяностых "Девочка моя" Сергея Крылова. Сам номер напоминал театральную постановку. После высказываний членов жюри, к Ивану присоединился и сам Сергей Крылов, вместе с Иваном они спели песню еще раз на пару.

Зоя Чижкова из Забайкальска вышла с песней "Валенки". Которая не очень понравилась Маргарите Суханкиной.

"Стоило бы попробовать другой жанр", — высказалась певица.

Все члены жюри сошлись во мнении, что Чижкова за время участия в "Ты супер!" выросла в настоящую артистку.

"В настоящий момент нам просто нечему больше тебя учить", — сказала певица Елка.

Девочка на этих словах не смогла сдержать слез.

Пятнадцатилетний Богдан Козлов из Калиниграда предложил на суд зрителей и жюри номер с зажигательной подтанцовкой на песню "Не валяй дурака, Америка" группы "Любэ". Богдан сам играл на баяне и пел. По словам Виктора Дробыша, Богдан — полноценный артист, который вполне может уже выступать самостоятельно.

Стас Пьеха отметил фактуру, инструментальность и музыкальность юного певца, но посоветовал не имитировать взрослость на сцене.

"Ты зря голосом дал мужика, это у тебя еще впереди", — сказал Пьеха.

Кристине Ашмариной на сцене вручил букет цветов певец Шура. Девушка выбрала его песню "Не верь слезам". В конце они ее исполнили дуэтом.

Светлана Чернигова из Воркуты вышла с песней "Странные танцы" группы "Технология". Жюри не проголосовало за этот номер, назвав его "странным". При этом практически все судьи признали странность плюсом, элементом авторского стиля девочки.

"Ты загадочная и у тебя есть своя аудитория, ты не можешь и не должна нравиться всем", — сказала певица Елка.

Девочка призналась, еле сдерживая слезы, что жалеет о том, что не прошла дальше, но счастлива, что участвовала в проекте.

Номер семнадцатилетнего Артема Абрамова "Вечная любовь" Суханкина назвала рассказом уже взрослого человека. А сам Артем на сцене признался, что влюблен в одну из участниц шоу. Не раскрывая имени, он лишь сказал, что ей еще предстоит выступать. Поддержать Артема вышла Тамара Гвердцители. По ее мнению, в песне парня есть влюбленность, но еще нет боли, которая всегда сопровождает любовь.

Настя Никитина из Мурманской области выбрала песню "Skyfall", исполненную Адель в последнем фильме про Джеймса Бонда. Визуально это был самый зрелищный номер. На платье девочки проецировалось лазерное шоу.

Елка призналась, что сама бы не замахнулась на эту песню.

Девушка раскрыла тайну, что именно в нее влюблен Артем, хотя она воспринимает их отношения как дружбу.

Еще один маленький участник Кирилл Есин спел песню Гарика Сукачева "Моя бабушка курит трубку", а помогал ему балет в стиле "ретро". Кирилл рассказал, что его бабушка действительно курит трубку. Члены жюри так и не поняли, было ли это шуткой, или бабушка участника и правда столь эпатажная особа. Поддержать мальчика вышел солист группы "Pizza" Сергей Приказчиков. Кирилл рассказал, что любит песню "Романс" этой группы и они исполнили ее вместе.

Последней выступала Лера Адлейба с песней Розы Рымбаевой "Любовь настала".

После выступления Лера сказала, что многому научилась на этом проекте и сможет стать звездой.

"Кто тебя этому учил, может быть, Господь тебя этому научил? – сказал восхищенный Виктор Дробыш. — Ничему не учись, главное, ничего не потеряй то, что у тебя есть!"

Маргарита Суханкина поделилась с Лерой секретами исполнительского мастерства.

"Для этой песни вибрато твоего большого голоса было немножко тяжеловато, — сказал Суханкина. — Обрати внимание на него, потому что потом голос будет немного шататься. За этим надо очень четко следить".

Певица Елка в жюри не смогла скрыть своего восторга от исполнения Леры.

"Сладкий, хрупкий, волшебный человек, у тебя огромный голос, — сказала Елка. — Человек, который поет таким голосом, не имеет права быть плохим человеком".

После эффектного выступления на сцене продюссер информагентства Sputnik Абхазия Амина Лазба вручила Валерии открытки, сделанные руками друзей Леры из Очамчырской школы-интерната.

© Фото: Антон Девяткин Валерия Адлейба в полуфинале шоу "Ты супер!"

"Друзья написали Лере самые настоящие письма со словами поддержки, любви и восхищения", — сказала она.

По словам Амины Лазба, получив коробку с посланиями, Лера расчувствовалась и не смогла сдержать слез.

Жюри в первом полуфинале выбрало четверых участников: Валерию Адлейба, Кирилла Есина, Карину Исмаилову и Кристину Ашмарину.

Зрителей ждет еще один полуфинал и имена еще четырех финалистов, ну а Леру мы уже увидим в финале на сцене Кремлевского дворца.

Совместный проект "Ты супер!" международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, воспитанникам школ-интернатов, детдомов и приемным детям, детям с непростыми судьбами, завить о себе. Проект объединил юных вокалистов из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занималcя поисками талантов.