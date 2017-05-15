Фильм о Константине Озган покажут в день его рождения 15 мая

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Телевизионный фильм, посвященный известному политическому и общественному деятелю Абхазии Константину Озган, будет показан в день его рождения 15 мая, сказала корреспонденту Sputnik автор проекта, журналист Екатерина Бебия.

"К 75-летию Константина Озган я планировала провести вечер в филармонии с приглашением представителей Северо-Кавказских республик. С этим предложением я в первую очередь пошла к Константину Константиновичу, на что он сказал, что это не должно исходить от индивидуальных личностей, такое решение должно принять правительство. Но он мне не разрешил дойти до правительства, и эта идея осталась неосуществленной", — добавила она.

Причиной такого поведения Озган, была его природная скромность, заметила Екатерина Бебия.

"Еще до войны и уже после я несколько раз сопровождала делегации в республики Северного Кавказа, которыми руководил Константин Озган. Я видел, какое отношение у жителей республик к Озган", — сказала Бебия.

© Фото: ажурналист Екатерина Бебиаԥҳа лархив аҟнытә Чакветадзе о Константине Озган: чуткость к людям сохранил на всю жизнь

По ее словам, после смерти Константина Озган она поставила перед собой задачу поехать на Северный Кавказ и собрать воспоминания людей, с которыми он дружил, общался.

"Побывав на Северном Кавказе, поговорив со многими представителями республик, я еще раз убедилась в том, что у нас был великий политический и общественный деятель, который был не только гражданином Абхазии, но и гражданином Кавказа", — добавила она.

Екатерина Бебия отметила, что Константин Озган сыграл огромную роль в добровольческом движении на Северном Кавказе в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Еще до начала войны он и еще другие наши ребята стали мостом между Абхазией и братскими народами Северного Кавказа. Тогда Константин Озган, несмотря на то, что был секретарем Райкома партии, он был в гуще национальных движений, второго такого в Абхазии я не знаю. Обычно при таких должностях люди выбирают золотую середину", — подчеркнула Бебия.

Среди людей, делившихся своими воспоминаниями о Константине Озган, был и бывший президент Адыгеи Аслан Джаримов.

"Аслан Джаримов — это легендарная личность, ближайший соратник Владислава Ардзинба, у нас с ним состоялась, я считаю, очень важная беседа, так как его воспоминания бесценны", — сказала она.

Также в фильме будут представлены воспоминания добровольцев Северного Кавказа, которые оценили роль Константина Озган в добровольческом движении.

Константин Озган родился в селе Лыхны Гудаутского района 15 мая 1939 года. В 1978 и 1989 годах он был активным участником политических выступлений в Абхазии. За участие в национально-освободительном движении абхазского народа его по настоянию руководства Грузии сняли с должности первого секретаря Гудаутского райкома партии. В разные годы Озган возглавлял внешнеполитическое и экономическое ведомства, был председателем Государственной налоговой службы Абхазии и вице-спикером Парламента республики. В последние годы своей жизни Константин Озган возглавлял Совет старейшин республики. Умер Константин Озган 22 марта 2016 года.



