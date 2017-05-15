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Акция ночь в Музее

Детские игры, выставки и народные гуляния: "Ночь в музее" пройдет в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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"Ночь в музее" пройдет по всему миру в четверг 18 мая, в Абхазии к ней со своими программами присоединятся четыре музея.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Владимир Бегунов. Детские игры в Госмузее, выступления молодых поэтов в музее Гулиа, народные гуляния в музее Боевой Славы и презентация книг Руслана Гожба в музее истории зарубежных абхазов — это далеко не полный перечень того, что пройдет в эту ночь в музеях Сухума.

"В этот день мы будем работать с десяти утра до двенадцати ночи, — рассказывает директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа. – Все желающие в этот день смогут посетить наш музей бесплатно. Будут тематические экскурсии. В 19.00 в отделе естественной истории начнутся игры для детей, в 19.30 откроется выставка марок "Зарубежные абхазские диаспоры".

Государственный музей Боевой Славы в этом году впервые присоединится к акции "Ночь в музее".

"Мы планируем провести народные гуляния, — рассказали сотрудники музея. – Пригласили военный оркестр, ведем переговоры с различными артистами, которые бы исполнили песни военных лет".

Директор литературного музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая рассказала, что у них в эту ночь пройдут выступления бардов Игоря Цвинария и Анатолия Алтейба, выступления молодых поэтов.

В музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа, по словам директора Джамбула Инджгия, пройдет фотовыставка по мотивам произведения Баграта Шинкуба, выставка рукоделия зарубежных диаспор и презентация книг историка и публициста Руслана Гожба.

"Кроме того, в 16.00 у нас будет круглый стол, на нем обсудят тему махаджирства абхазские ученые из разных институтов", — сказал Инджгия.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.




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