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Народный поэт Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт Шинкуба в кругу Члоуских долгожителей

Как хорошо ты знаешь произведения Баграта Шинкуба?

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба
В Абхазии
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Со дня рождения Народного писателя и поэта Абхазии Баграта Шинкуба прошло 100 лет. Sputnik Абхазия предлагает пройти тест на знание его творчества.

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Sputnik Игротека (32)


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