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Торговые палатки на набережной.

Летние торговые палатки в Сухуме увеличат в размере

© Sputnik.
В Абхазии
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Администрация города Сухум объявила о начале приема документов от предпринимателей, желающих разместить торговые палатки в столице.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торговые палатки в Сухуме будут вместительнее, чем в прошлом году, сказала корреспонденту Sputnik главный архитектор столицы Тамара Лакрба.

"В прошлом году граждане жаловались, что торговые палатки узкие. Палатки в этом году будут три метра в ширину, чтобы торговцы могли размещать в них всю свою продукцию. В прошлом году ширина палаток была всего 1 метр 80 сантиметров", — уточнила она.

По ее словам, многие люди уже обращаются в администрацию города, чтобы получить разрешение на выносную торговлю в Сухуме. Лакрба сообщила, что все торговые палатки должны быть сборно-разборными, единой формы и цвета. 

Торговые палатки на набережной.
Sputnik, Бадрак Авидзба
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"Мы будем требовать у всех предпринимателей, чтобы они ставили единые палатки, к сожалению, наш народ не всегда хочет нас слышать. На набережной, как и в прошлом году, будут фирмы брать в аренду палатки", — отметила главный архитектор.

Администрация города планировала отдать в аренду торговую зону у ограды Ботанического сада, сообщила она.

"Мы хотели отдать в аренду торговую зону у ограды Ботанического сада, как мы это сделали на набережной, но там условия не позволяют, тротуарную плитку надо положить, чтобы это было красиво", — подчеркнула она.

По словам Тамары Лакрба, администрация столицы будет проводить рейды для проверки соблюдения условий выносной торговли предпринимателями в Сухуме.




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