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Абхазские борцы завоевали "золото" на турнирах в России

© Sputnik. Александр Вильф
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (113)
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Юные спортсмены из Абхазии принимали участие в турнирах по дзюдо и вольной борьбе проходивших в Российской Федерации.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Абхазские дзюдоисты завоевали три золотые медали на Открытом первенстве города Сочи среди детей до 13 лет.

Соревнования были посвящены празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди более чем 180 спортсменов, принявших участие в соревнованиях золотых медалей удостоились Андрей Кремлян в весовой категории 42 килограмма, Андроник Яламузян в весе 60 килограмм и Леон Черкезия – 55 килограмм.

Помимо первых мест, сразу три юных спортсмена из Абхазии заняли третьи места, это  Леон Ашуба, Артур Шахмеликян, Айнар Карапачак. Помимо них специального приза "За волю к победе" удостоился наш земляк Аслан Хаджимба. 

Кроме дзюдоистов любителей спорта Абхазии также порадовали спортсмены из Очамчырской Детской юношеской спортшколы, принявшие участие во Всероссийском турнире по вольной борьбе, проходившем в Волгограде.

Для того, чтобы представить на этом турнире Абхазию в Волгоград поехали 7 борцов из ДЮСШ Очамчыры. Абхазские спортсмены завоевали медали всех достоинств в разных весовых категориях.

Первое место во Всероссийском турнире по вольной борьбе завоевал Астамур Читанава в весе 54 килограмма. По итогам турнира второго места удостоились Джустан Гамгия в весовой категории до 50 килограмм и Никита Начкебия в весовой категории до 58 килограмм. Два спортсмена из Абхазии Леон Читанава в весовой категории до 76 килограмм и Алан Абшилава в весовой категории до 42 килограмм стали бронзовыми призерами турнира.

Темы:
Спортивная Абхазия (113)


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