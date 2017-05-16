Добрый и строгий: 90 лет Сергею Квициния

Роберт Джопуа, Sputnik.

Известному абхазскому журналисту Сергею Квициния 16 мая исполнилось 90 лет. Виктор Квеквескири, который долгие годы работал в газете "Аԥсны каԥшь" под руководством Сергея Михайловича, вспоминает его как доброго, но при необходимости очень строгого руководителя.

В середине семидесятых годов Виктор Квеквескири, который сегодня работает редактором общественно-политического отдела газеты "Аԥсны", пришел из армии и устроился работать в Ткуарчалскую шахту. Помимо добычи угля, он писал статьи для газеты.

© Sputnik. Томас Тхайцук "Апсны": первая глава абхазской журналистики

"Меня всегда удивлял тот факт, что мои материалы, человека, у которого только среднее образование, публиковались с небольшими поправками. И вот, в 1978 году я вышел из шахты и начальник участка сообщил мне, что звонили из Сухума и срочно приглашают в редакцию. Приехал в назначенный день в редакцию, зашел к Сергею Квициния и говорю: "Я шахтер Виктор Квеквескири". Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: "Я тебя представлял здоровым, плечистым парнем, а ты маленький и щупленький", — вспоминает Квеквескири.

После личного знакомства Сергей Квициния собрал редколлегию и представил молодого журналиста.

"В тот же день меня приняли на работу. Это удивительно. Без образования, заочно знакомый, не имевший весомых родственников шахтер был принят в штат. Одним словом, Сергей Михайлович подбирал людей не по родству, не по другим каким-то критериям и меркам, а чисто по профессиональным достоинствам", — отметил он.

Позже Виктор успешно окончил Абхазский госуниверситет и партийную школу при ЦК КПСС в Москве и продолжал работать в газете.

В те годы, продолжил Квеквескири, у многих сотрудников газеты были различные бытовые проблемы. Квициния всячески помогал решать их.

"Сергей Михайлович был чутким и внимательным руководителем. Многим тогда было трудно обустроиться в Сухуме в бытовом смысле. Было большое население и потом не секрет, что в те времена доминировали люди совсем другой национальности. Он всегда помогал всем. Много таких примеров могу привести", — сказал редактор.

В журналисте, по словам Виктора Квеквескири, главный редактор прежде всего ценил профессионализм, человеческие достоинства.

Как-то раз собкор газеты Квеквескири даже получил выговор от Сергея Михайловича. Причиной стала задержка материала о партийной конференции, которая проходила в его родном Ткуарчале.

"Традиционно, как и полагалось, нас позвали после успешной конференции на банкет. Я был молодым, чего скрывать, "набрался" там. Но, несмотря на это, я пришел поздно ночью домой, в течение пары часов отписал материал и лег спать, с уверенностью в том, что смогу проснуться рано утром и выехать в Сухум. Но я проспал чуть ли не до обеда. В общем попал в столицу только утром следующего дня. Пришел в редакцию с материалом. Хотел зайти к редактору, а на доске объявлений висит выговор в мой адрес, за несвоевременную сдачу материала", — вспоминает Квеквескири.

Несмотря на выговор, материал был опубликован и даже вызвал большой интерес у читателей, за что автор удостоился уже похвалы от главреда.

"Позже, когда во всех районах закончились партийные конференции, на этой же доске висит приказ об объявлении мне благодарности, поскольку материал оказался лучшим. Вот так вот он меня сначала поругал, а затем объявил благодарность", — с улыбкой рассказал Квеквескири.

Сергей Квициния — член Союза журналистов СССР и Абхазии, Заслуженный деятель культуры Абхазии. Работу в газете "Аԥсны каԥшь" начинал литературным работником, позже был назначен заведующим отделом. Избирался депутатом трех созывов Верховного Совета Абхазской АССР. В 1972 возглавил редакцию газеты "Аԥсны каԥшь" и руководил ею до 1991 года. В том же году газета "Аԥсны каԥшь" приобрела изначальное название "Аԥсны".