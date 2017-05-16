Фильм об убыхах снимет внучка последнего знатока убыхского языка

СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. О съемках фильма об истории убыхов рассказала внучка последнего носителя убыхского языка Тевфика Эсенча, Зели Бурджу Эсенч на встрече в Госкомитете Абхазии по репатриации во вторник 16 мая.

Зели Бурджу Эсенч работает на турецком телеканале TRT режиссером, снять фильм об убыхах — ее давняя мечта.

"Мне очень приятно находиться здесь. Фильм, который я снимаю, рассказывает о судьбе моих предков, убыхах, которые покинули свою землю. Я все время постигаю что-то новое из культуры убыхов", — добавила она.

Внучка Тевфика Эсенча поблагодарила за внимание и отметила, что несмотря на то, что убыхский язык сегодня не используется, братские узы с Абхазией, народами Северного Кавказа не могут быть утеряны.

"Ее дед был последним знатоком убыхского языка. Когда об этом узнал французский ученый Жорж Дюмезиль, приехал в Турцию, после чего они вместе поехали во Францию. 30 лет ученый записывал убыхский язык со слов Эсенча", — рассказал писатель Хаири Кутарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаири Кутарба о переводе "Последнего из ушедших": плакал от боли

Кутарба отметил, что убыхский язык не используется, и записи ученого очень ценны для всех родственных убыхам народов.

"На убыхском сегодня никто не говорит, но он не умер, так как есть ценные записи Эсенча", — отметил он.

Организаторы встречи включили запись с голосом Тевфика Эсенча, который говорил на убыхском и пел песни.

"Мой дед всегда хотел приехать в Абхазию, при жизни ему не удалось это сделать, но сегодня его голос пришел в Абхазию", — заметила Эсенч.

Госкомитет Абхазии по репатриации выразил полную готовность к съемкам фильма.

Тевфик Эсенч был последним носителем убыхского языка. Совместно с французским ученым Жоржем Дюмезиль разработал грамматику убыхского языка. Он стал прототипом одного из героев романа Баграта Шинкуба "Последний из ушедших".