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Российским офицерам в Абхазии выделят дополнительное жилье

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Обустройство войск российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, проверил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, сообщила Sputnik пресс-служба ЮВО во вторник 16 мая.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Более 600 служебных квартир дополнительно выделят офицерам ЮВО на территории военного городка российской военной базы в Абхазии в 2017 году, сообщает пресс-служба ЮВО во вторник 16 мая.

Это позволит обеспечить жильем всех офицеров, прапорщиков и военнослужащих по контракту соединения.

По сообщению пресс-службы, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников проверил обустройство войск российской военной базы и поставил задачу завершить строительство детского сада на территории военного городка в Гудауте.

Он также распорядился разместить штатное медицинское подразделение в одном из жилых корпусов.

"Детский сад и стационарное медицинское учреждение на территории военного городка станут важными объектами социальной инфраструктуры в гарнизоне", — сказал Дворников.

Генерал-полковник Александр Дворников проверил состояние боевой техники, оценил готовность учебно-материальной базы к началу летнего периода обучения.



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