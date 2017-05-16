Пять исков поданы Генпрокуратурой по факту незаконных строек в Пицунде

СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Пять исков поданы Генпрокуратурой в суд по факту нарушения земельного и природоохранного законодательства в городе Пицунда и Пицундско-Мюссерском заповеднике, доложил во вторник 16 мая главе государства генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.

"Природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление о сносе незаконного строения, возведенного гражданином Хагуш на территории заповедника. Следственным управлением Генпрокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК Абхазии — это самовольный захват земли. Еще одно нарушение было выявлено в здании административного корпуса заповедника. Второй этаж данного здания был практически сдан в наем под гостиничные номера, что недопустимо со стороны директора заповедника Малия, в настоящий момент бывшего директора. В отношении него проводится следственная проверка. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 285 УК — злоупотребление должностными полномочиями. Он заключил договор со своим работником инженером Махария, в отношении которого также будет возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве", — доложил Ачба.

По словам генпрокурора, на территории Пицунды был установлен факт незаконной рубки 185 деревьев самшита. По данному факту также заведено уголовное дело. Зураб Ачба считает, что ведется слабая работа контролирующих органов, которые обязаны предотвращать подобные случаи на начальной стадии.

Президент Абхазии подчеркнул, что незаконное строительство объектов необходимо пресекать во всех районах и городах республики.

© Sputnik. Бадри Есиава Хаджимба о незаконной стройке в Пицунде: остановить и снести

"У нас где попало начинают заливать какие-то фундаменты, чтобы со временем начать строительство, несмотря на запреты. Необходим также жесткий контроль в отношении лиц, которые дают соответствующие разрешения. Это все администрации городов и районов, лица ответственные за эту работу", — отметил Хаджимба.

Президент заявил, что недопустимо строительство зданий, не вписывающихся в архитектурный облик городов. Глава государства поручил генпрокурору продолжить работу в этом направлении и в ближайшее время отчитаться.

25 апреля Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицундско-Мюссерского заповедника. Тогда же глава государства дал указание районному руководству и силовым структурам остановить строительство всех нелегальных объектов, не дожидаясь решения суда, и снести их.



