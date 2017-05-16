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Архивное фото пограничного пункта Ингур в Галском районе

Житель Ткуарчала умер при переходе границы с Грузией

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Смерть жителя села Окум Ткуарчалского района подтвердила бригада скорой помощи, прибывшая на место через 10 минут после телефонного звонка, проинформировала пресс-служба СГБ Абхазии во вторник 16 мая.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. При пересечении государственной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте "Ингур" скончался житель села Окум Ткуарчалского района Абхазии Резо Джгубурия, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ Абхазии во вторник 16 мая.

По данным СГБ, в 7:30 Резо Аквсентьевич Джгубурия прошел паспортный контроль и направился в сторону Грузии. При подходе к мосту через реку Ингур он потерял сознание.

Прибывшая через 10 минут на пограничный пункт пропуска бригада скорой помощи констатировала смерть человека по причине острой сердечной недостаточности.



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