Житель Ткуарчала умер при переходе границы с Грузией

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. При пересечении государственной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте "Ингур" скончался житель села Окум Ткуарчалского района Абхазии Резо Джгубурия, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ Абхазии во вторник 16 мая.

По данным СГБ, в 7:30 Резо Аквсентьевич Джгубурия прошел паспортный контроль и направился в сторону Грузии. При подходе к мосту через реку Ингур он потерял сознание.

Прибывшая через 10 минут на пограничный пункт пропуска бригада скорой помощи констатировала смерть человека по причине острой сердечной недостаточности.