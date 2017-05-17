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Датикуа Тарба: погиб в воздушном бою под Курском

В Абхазии
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Темы:
"Биографии Победы" (26)
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Датикуа Тарба родился в селе Дурипш. Учился в Гудаутском табачном техникуме.

По направлению Абхазского обкома партии, ЦИК Абхазской АССР и обкома комсомола в 1943 году поступил в Батайскую военную авиационную школу. За период учебы зарекомендовал себя дисциплинированным, активным курсантом, получив благодарность от начальника школы.

В ходе Великой Отечественной войны сражался с немецко-фашистскими захватчиками и погиб в воздушном бою под Курском в 1943 году.


Темы:
"Биографии Победы" (26)

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