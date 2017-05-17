Датикуа Тарба: погиб в воздушном бою под Курском

В ходе Великой Отечественной войны сражался с немецко-фашистскими захватчиками и погиб в воздушном бою под Курском в 1943 году.
В ходе Великой Отечественной войны сражался с немецко-фашистскими захватчиками и погиб в воздушном бою под Курском в 1943 году.
Эксклюзивное интервью Sputnik дал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации – о победах в информационной войне и деталях дипломатического противостояния, до сегодняшнего дня не известных читателю. Беседовал Лев Рыжков.
Фильм Сергея Русакова о первом президенте Абхазии покажут в Москве, в кинотеатре "Иллюзион" 17 мая.
Авария в районе поселка Бзыпта произошла примерно в 19:35 во вторник 16 мая, сообщил Sputnik Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.
В Южной Осетии приняли программу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Азербайджан может ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления и преступления против государства.
Чиновникам Комитета госдоходов Армении, получавшим взятки за разрешение на провоз азербайджанских яблок, предъявлены обвинения.
Центр зеленых технологий будет создан в Астане на базе ЭКСПО и займется развитием этого направления науки во всем центрально-азиатском регионе.
В Кыргызстане открылся первый в Центральной Азии реабилитационный центр для пострадавших от пыток и жестокого обращения.
Министерство обороны Беларуси не рассматривает вопрос о сокращении срока срочной службы в армии до одного года.
В списке основных торговых партнеров Европейского союза Россия поднялась на одну строчку – с пятого на четвертое место.
Мэры крупнейших городов Литвы выступили против "сухого закона", который значительно ограничит возможности продажи алкоголя.
В Молдове обсуждается отказ от выплаты зарплаты наличными и переход к системе банковских и почтовых расчетов для борьбы теневой экономикой.
Таджики занимают второе место среди задержанных в России за преступления связанные с оборотом наркотических средств.
Узбекские пограничники пресекли попытку вывоза из страны 694 тысяч долларов и почти семи килограммов золота.
Конфликт внутри Центристской партии Эстонии поставил под вопрос целостность этой правящей политической силы.
В Южной Осетии приняли программу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Азербайджан может ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления и преступления против государства.
Чиновникам Комитета госдоходов Армении, получавшим взятки за разрешение на провоз азербайджанских яблок, предъявлены обвинения.