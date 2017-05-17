Абхазский музей: 250 тысяч экспонатов за 100 лет

Sputnik, Анжелика Бения.

В 1870 году впервые в Абхазии, в Сухуме, появляется музей, созданный начальником Сухумского военного отдела полковником Александром Введенским. Однако перед началом Русско-турецкой войны (1877–1878 годов) весь ценнейший материал по естественной истории, археологии и этнографии навсегда был потерян для Абхазии.

В 1913 году группа энтузиастов организовала Сухумское общество, которое собрало коллекцию из 610 ценных предметов и разместило в двух небольших комнатах. Официальное открытие Абхазского государственного музея в Сухуме состоялось 17 мая 1917 года.

Национальный музей – предмет гордости и визитная карточка, такая же важная составляющая имиджа государства, как Герб, Флаг и Гимн. Экспонаты Абхазского государственного музея отражают историю республики, его этническое своеобразие, сказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

"Абхазский музей сегодня живет бурной жизнью. К 100-летию мы планируем различные масштабные мероприятия, это и научные конференции с приглашенными зарубежными учеными, и издания альбома, и очередного тома о трудах музея. Есть в плане и познавательные мероприятия, такие как "Ночь в музее", – сообщил Джопуа.

С юбилеем коллектив Абхазского государственного музея поздравил сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.

"Музей – это особый мир со своей внутренней богатой атмосферой, оазис истории и культуры целого народа. Абхазский государственный музей является средоточием богатейшего опыта прошлых поколений, материального и духовного богатства нашего народа, без которого невозможно его дальнейшее развитие", – отметил президент Абхазии.

За 100 лет своего существования в музее собрано более 250 тысяч единиц хранения, имеющих огромное значение для историко-культурного наследия Абхазии.

Многие экспонаты Абхазского музея имеют мировое значение, отметил директор музея. К таким экспонатам относятся: одна из самых древнейших во всем бывшем Советском Союзе знаменитая шельско-ашельская Яштухская стоянка (ручное рубило); мезолитический инвентарь Холодного Грота – коллекция костяных гарпунов, "жезл начальника" из предплечья пещерного медведя; неолитические материалы из Кистрикской стоянки, десятки тысяч разнообразных орудий.

"Выдающееся значение имеют также материалы мегалитической культуры – дольмены конца III тысячелетия до нашей эры, своеобразные сдвоенные кромлехи середины II тысячелетия до нашей эры, клады топоров эпохи средней бронзы и многое другое", – добавил директор.

Гордость музея – знаменитая древнегреческая мраморная стела и женский бюст местной работы античного времени, поднятые со дна Сухумской бухты; культовая эгретка с всадником и собакой позднебронзовой эпохи; ассирийский бронзовый щит в форме грифона VIII века до нашей эры; греческий шлем с изображением шахиншаха Вархарана II-III века нашей эры; греческий шлем и щит V-IV века до нашей эры.

Большое научное значение имеет коллекция останков ископаемого пещерного медведя, который обитал 8–12 тысяч лет назад на территории Абхазии в пещерах села Псху, в то время как в остальных частях мира он вымер 20 тысяч лет назад. В экспозиции музея создана уникальная "Каменная летопись флоры Абхазии" – редчайшие отпечатки плейстоценовой формы, получившие высокую оценку многих ученых мира. Экспозиция была создана под руководством известного ученого, ботаника, палеонтолога Альфреда Колаковского, отметил Джопуа.

В конце 1920 года во время господства грузинских меньшевиков Сухумское общество существовать перестало, а вместе с ним и музей. Экспонаты были вывезены в Тбилиси. В 1924 году правительство ССР Абхазия передает под здание музея (именно здесь он располагается и сегодня) бывший архиерейский дом. В 1928 году музей получает статус государственного учреждения.

По словам директора Абхазского государственного музея Аркадия Джопуа, в наши дни у музея большое количество посетителей, среди которых представители ученого мира, гости из дальнего и ближнего зарубежья.