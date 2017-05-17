"Время первых": как Абхазия в информационное общество прорывалась

Sputnik, Бадри Есиава.

Интернет-кафе в детсаде

Глобальная сеть интернет охватила мир своей "паутиной" десятки лет назад, но в Абхазии этот технологический прорыв произошел не так давно.

Многие уже не помнят, что одним из первых, кто открыл для жителей республики "мир" компьютерных технологий и программирования, был Ахра Бжания. Сейчас он известен как общественный деятель.

"После войны у нас появилась идея дать какое-то первичное компьютерное образование школьникам. Мы договорились с администрацией и Минобразованием о выделении кабинета для информатики. Я, Денис Данько, Анзор Бигвава и Алхас Аргун с миру по нитке собрали несколько компьютеров и стали преподавать", — вспоминает Бжания.

На тот момент эти люди были неплохо знакомы с информатикой и компьютерными программами. Этих знаний хватало для того, чтобы обучить детей азам. Новое "веяние" стало очень востребованным. Изучать компьютерное дело приходили не только дети, но и взрослые.

Несколько тысяч человек прошли эти курсы. Бжания признался, что среди его учеников были дети, которые сегодня достигли больших успехов в различных сферах деятельности, в том числе и руководители госучреждений.

"Иногда ко мне подходят и спрашивают, помню ли я их. Конечно, всех не запомнишь, к сожалению", — отметил Бжания.

© Sputnik. Валерий Мельников Siri научили говорить на абхазском языке

На учебу проходили и сотрудники государственных организаций, которых обучали программам Excel и даже Wоrd, которым сегодня умеет пользоваться практически каждый школьник.

В начале двухтысячных в Сухуме появилось первое интернет-кафе, которое было расположено в разбитом снарядами здании детского сада, где сейчас находится Дом юношества.

И к этому приложил руку Ахра Бжания вместе с единомышленниками.

"Мы сами были себе провайдерами. Покупали интернет у российских поставщиков и раздавали его. Сложно передать словами, с каким энтузиазмом ребята учились пользоваться интернетом, и какая у них была тяга к информации. Очереди выстраивались", — рассказывает Бжания.

Обучать этому людей с нуля было нетрудно, подчеркнул он, так как все они пребывали в некоем информационном вакууме, который жаждали разорвать.

Импортный интернет

Несмотря ни на что, интернет "прорвался" в Абхазию, но доступ к нему все еще был очень ограничен. До 2007 года написать электронное письмо друзьям, знакомым, родственникам, которые находились далеко или же найти нужную информацию в глобальной сети можно было только в тех самых интернет-кафе, где всегда были очереди, и приходилось "забивать" место заранее, по записи.

Все изменилось, когда сотовая компания "А-Мобайл" сумела первой в Абхазии запустить мобильный интернет.

"Современный мир трудно представить без доступа к интернету, который сильно изменил нашу жизнь и упростил ее. Благодаря интернету, мы получили не только доступ к безграничному общению с людьми, находящимися вдали от нас, но с развитием этой отрасли стала развиваться экономика, наука и многие другие важные сферы жизни современного человека", — сказал заместитель технического директора компании "А-Мобайл" Даур Ахуба.

Он добавил, что поначалу налаживание мобильного интернета в Абхазии с технической точки зрения было сложной "миссией". Однако с точки зрения продвижения и популяризации интернета среди населения проблем не возникло.

Население Абхазии, по мнению Ахуба, идет в ногу со временем и очень быстро принимает, осваивает все новинки.

Ахуба признался, что старается минимизировать пользование сотовой связью и интернетом вне работы, так как считает, что есть много более полезных и важных вещей в жизни, на которые стоит тратить свое свободное время.

"Многих заботит вопрос неограниченного доступа в интернет детей, где они могут увидеть много ненужной и вредной информации. Заменить чтение книг чтением или просмотром сомнительного рода публикаций. Каждый телефон поддерживает функцию отключения доступа в интернет, а значит, это можно сделать самостоятельно", — считает замтехдиректора.

Первое знакомство © Sputnik. Григорий Сысоев Тарифы на мобильную связь в Абхазии не повысятся

Выпускающий редактор агентства Sputnik Изольда Хагба, которая в "узких" виртуальных кругах тогда была известна под ником "Изя", с иронией вспоминает свои первые "клацанья" по клавиатуре, когда времени уходило больше на поиск нужных букв на клавиатуре, нежели на переписку.

"В самом начале 2000-х, окончив учебу, я переехала жить и работать в Сочи. В городе еще не было Wi-Fi, интернет был только в определенных местах, оборудованных под интернет-кафе. Помню, сяду за компьютер, а пальцы не слушаются, пока найду нужную букву и напишу предложение, проходило несколько минут", — делится первыми шагами "Изя".

Тогда ей и в голову не приходило, что когда-то в Абхазии будут персональные компьютеры с доступом к всемирной паутине, прямо не выходя из дома. Не было персональных страниц и социальных сетей.

Были лишь общие чаты. В абхазском сегменте был популярным чат "Апсны", где каждый регистрировался под ником и писал в нем. От такой сумбурной переписки получалась настоящая каша, но это никак не мешало интересующимся людям с железными нервами находить именно то сообщение, которое было адресовано лично ему.

Кстати, о нервах. Иза призналась, что они у нее нередко сдавали, и это никак не было связано с небольшим опытом или же ограниченным временем. В абхазских чатах нередко регистрировались пользователи из Грузии, которые провоцировали, поднимая больные до глубины души темы.

"Однажды мои подруги решили меня разыграть. Они зарегистрировались под чужими никами, созвучными с именами наших заингурских соседей, и начали "приставать" ко мне с разговорами на политическую тему. Послевоенные раны были еще совсем свежие. От злости я научилась быстрее находить нужные буквы на клавиатуре, а со временем пальцы уже привыкли", — поделилась Изольда Хагба.

С тех пор, по признанию Изольды, когда она злится, начинает печатать в разы быстрее.

Ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия тоже застал период проникновения интернета в республику и тоже с улыбкой вспоминает те постсоветские годы. Нередко он часами пропадал в местах, где ему открывалась "дверь" во весь мир.

"Первое мое знакомство с абхазским интернетом произошло в знаменитом интернет-кафе "А-телеком" на проспекте Мира в Сухуме, кажется, в 2003 году. Вначале там стояло два компьютера, потом их стало больше. Мы переписывались со своими друзьями, которые жили в России и не только", — рассказал Манаргия.

Абхазское новшество для иностранных знакомых Алхаса было дикостью. Их удивляло то, что жителям республики приходилось куда-то ходить, занимать место и платить за каждый час, проведенный в виртуальном пространстве.

Кафе служило не только "пунктом" выхода в мир, но и со временем стало тусовочным местом, где молодые люди убивали время за разговорами и кофе. Но там были и свои порядки, нарушение которых было недопустимо.

"Естественно, было строго настрого запрещено распитие спиртных напитков или же курение в помещении. Там работали наши знакомые девочки, которые нас угощали чаем или кофе. Сидели там с умными лицами и общались на различные темы", — вспоминает Манаргия.

Алхас признался, что сам он не очень любил "чатиться", этим в основном занимался его друг Дамей Чанба, который в их кругу всегда позиционировался как современный и продвинутый человек. Многие сообщения в другие страны передавались именно через него.

Большим событием тогда было увидеть входящее письмо в своем почтовом ящике, поделился Алхас, от чего он испытывал приятные эмоции. А тот факт, что эти письма нельзя отправить или прочесть дома, вызывал в нем чувство досады.

А вот пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба не застала то время, когда интернет был для многих в стране роскошью, и видит в нем больше плюсов, чем минусов.

"Основной плюс технологий XXI века заключается в том, что мы можем чувствовать близость людей, которые в действительности географически находятся далеко от нас. У нас есть возможность связаться с ними в любую секунду, поделиться фотографиями и видео в режиме реального времени", — уверена она.

Иногда даже нет необходимости поддерживать связь с друзьями и родными, так как вся их жизнь выкладывается в ленте социальных сетей и приложений, подчеркнула она.

Но есть и минусы в подобных технологиях, считает Милана. Многое из того, что делают люди, по ее мнению, мотивируется именно потенциальными одобрениями в виде лайков и комментариев.

Милана не признает себя зависимым от интернета человеком. В этом она убедилась во время подготовки к вступительным экзаменам, когда пришлось ограничить доступ к соцсетям на несколько недель.



