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Руслан Габлия о наружной рекламе в Сухуме: много нарушений

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал в интервью Sputnik о нарушениях при установке наружной рекламы в столице.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. При установке наружной рекламы в Сухуме нарушаются законы "О рекламе" и "О государственном языке", сказал в интервью радио Sputnik главный художник столицы Руслан Габлия.

"В Конституции написано, что в первую очередь абхазский язык должен применяться, а затем русский. Если мы сами не будем любить, ценить свой родной язык, то мы не сможем говорить другим, чтобы отнеслись с уважением к абхазскому языку", — добавил он.

По его словам, в столице много наружной рекламы, нарушающей закон "О государственном языке", и есть вывески с орфографическими ошибками.      

"Существует закон "О рекламе", согласно которому размер букв на рекламе может быть одинаковым и на абхазском, и на русском, но сначала должен идти абхазский текст. Если надпись идет сверху вниз, то сверху пишется на абхазском, затем на русском и на других языках", — сообщил главный художник.

Нередки случаи, когда владельцы объектов, где установлена наружная реклама, отказываются выполнять требования администрации города об исправлении ошибок в надписях.

"Нельзя насильно заставить человека изменить наружную рекламу, не соответствующую закону. Предусмотрены штрафы, но они очень незначительные", — сказал он. 

Руслан Габлия отметил, что администрация Сухума решает эту проблему путем переговоров с владельцами объектов с наружной рекламой.

"При всех проблемах хочу отметить, что многие прислушиваются к нам и меняют свои вывески самостоятельно, но есть те, кто не хочет ничего слышать", — отметил Габлия.

Кроме того, главный художник обратил внимание на то, что многие рекламные вывески в Сухуме написаны с грубыми орфографическими ошибками. 



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