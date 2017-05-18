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Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца

Копия верна: клон Тачкума и летающая тарелка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В ресторане "Нартаа" на набережной Сухума установили скульптурную композицию Архипа Лабахуа "Тачкум и Бабуца".

Sputnik. Владимир Бегунов.

Автор композиции создал героя абхазской сказки, играющего на народном инструменте апхьарца, и его жену Бабуцу, готовящую у очага. У их ног лежит виноградная лоза, а у головы парит тарелка с абыста.

Как рассказывает скульптор, заказ поступил ему еще год назад.

"Я эту композицию называю "Тачкум раздваивается, или парящая мамалыга", — шутит Лабахуа. – Она установлена на веранде второго этажа ресторана. Я уже наблюдал, как посетители с ней фотографируются. Уверен, что отношения к этому Тачкуму у людей будет более трепетное, чем к стоящему на набережной".

По словам скульптора, заказ его заинтересовал тем, что это была возможность поработать в новой технике.

Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца
© Sputnik / Томас Тхайцук
Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца

"Эти фигуры – манекены, а я манекены никогда не делал, — рассказывает Архип Лабахуа. – Некоторым техническим вещам во время работы пришлось учиться".

Как объяснил автор, лицо двойника сказочного героя делалось по форме, с которой отливалось лицо бронзового Тачкума на набережной, так что внешне обе фигуры – двойники. 

"Существует устная договоренность с руководством "Нартаа", что еще одна, а может и две композиции с этими героями появятся в других залах ресторана", — сказал Лабахуа.

Автором костюмов Тачкума и Бабуци стала заведующая пошивочным цехом Русского театра драмы Абхазии Инеза Пация.

  • Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца
    Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца
    Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца
    Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Композиция Архипа Лабахуа - Тачкум и Бабуца

"Интересен очаг в этой композиции, — объясняет скульптор. – Так как фигуры делались в стиле гиперреализма, то очаг я хотел выполнить в другой технике. Вспомнилось, как дети, играя, любят вырезать языки огня из бумаги.  Я сделал так же. Мне кажется, интересный стилевой сплав получился".

По словам Лабахуа, презентацию нового творения делать не стали.

Скульптор Архип Лабахуа
© Sputnik. Томас Тхайцук
Скульптор Архип и бронзовые обитатели Сухума
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"Потому что — скромные", — шутит скульптор.

Архип Лабахуа – скульптор, театральный художник, автор декораций и марионеток в спектаклях Русского театра драмы Абхазии. В Сухуме есть несколько его скульптурных композиций: герои Фазиля Искандера Чик и Ника, пингвин-философ и миниатюрная композиция, посвященная пропавшим без вести на войне, установленная на питьевом фонтанчике у Абхазского драмтеатра.

К сказочному персонажу Тачкуму Лабахуа обращается второй раз. Первая бронзовая фигура этого героя была установлена в июне 2013 года.

В отношении скульптур Архипа Лабахуа дважды совершались акты вандализма. У пингвина-философа неизвестные оторвали мраморную стопку бумаг с афоризмом Фолкнера, у бронзового Тачкума на Брехаловке повредили систему водоснабжения. По замыслу автора первоначально из сжатого в руке старика куска сыра капала вода.

Тачкум – персонаж абхазского фольклора. Плут, уставший от выговоров жены Бабуцы за лентяйство, он отправляется странствовать. По дороге встречает великана и хитростью забирает у него все добро. После этого все жители села признают Тачкума за мудреца. 



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