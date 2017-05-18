Хаджимба: без знания абхазского языка не будет перспективы на госслужбе

СУХУМ, 18 май — Sputnik, Амра Амичба. У тех, кто не задумываясь о значении сохранения абхазского языка, стремятся на высокие государственные должности, не будет перспектив, заявил президент Рауль Хаджимба, открывая заседание комиссии по абхазскому языку.

По его словам, Парламент, который принял закон "О государственном языке", и руководство страны должны подать пример того, что заседания проходят на абхазском языке.

"Мы должны сделать так, чтобы все бумаги, указы и постановления "говорили" на абхазском языке, — сказал Хаджимба. – Необходимо расширить функциональные способности государственного языка".

Президент поручил Государственному комитету по государственной языковой политике подготовить план, чтобы стало возможно ведение делопроизводства на абхазском языке, как того и требует закон.

"В этом деле нам никто не мешает, если сами себе не помешаем. Если говорить объективно, ситуация не пущена на самотек. Усилены требования по знанию государственного языка для поступающих по лимитам в Россию. Также утвержден минимум по абхазскому языку, который должны знать претендующие на гражданство, — перечислил президент. — Это не временный и не конъюнктурный подход, а стратегический вопрос, который требует решения".

© Sputnik / Томас Тхайцук Эксперт: для сохранения абхазского языка крайние меры не нужны

Глава государства признал, что по-прежнему заседания, совещания и встречи на разных уровнях проходят не на государственном языке. Он сообщил, что 2 мая подписал специальный Указ о расширении языковых курсов для чиновников.

В то же время, президент отметил, что, не изменив коренным образом ситуацию в детских садах и школах, невозможно решить общие проблемы с языком.

"Поэтому необходима координация всего интеллектуального потенциала страны для реформы в абхазских школах. Необходимо привлечь к работе интеллигенцию, опытных педагогов, методистов. Надо укрепить разностороннюю работу министерства образования, районных отделов образования. Все должны понимать, что абхазский язык является одним из атрибутов государственности", — заявил Рауль Хаджимба.

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия заявил, что не надо принимать на работу тех, кто не знает государственного языка.

"Зачем трудоустраивать тех, кто не знает абхазского языка, а потом еще и курсы для них открывать? Изначально надо выбирать и назначать на высокие государственные должности знающих абхазский язык", — считает Кварчия.

Решение вопроса сохранения языка спикер видит в лишении возможности карьерного роста для подрастающей молодежи, не владеющей абхазским.

"Если родитель будет знать, что у его ребенка не будет перспектив роста без знания абхазского языка, я вас уверяю, все найдут и возможности, и время изучить язык на должном уровне. И никакие специальные госпрограммы не понадобятся", — уверен Валерий Кварчия.

Руководители Государственного комитета Абхазии по государственной языковой политике рассказали о проектах для сохранения и развития языка.