Российские пограничники спасли сухумских рыбаков

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Двух рыбаков, перевернувшихся на лодке в Сухумской бухте, спасли российские пограничники в четверг 18 мая, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

В 12.25 в трехстах метрах от берега участники рейда увидели перевернутую лодку и двух тонущих людей. К месту аварии отправили катер. Рыбаков спасли, подняли на борт, доставили на берег и оказали помощь.

Сами тонувшие рыбаки рассказали, что они неудачно вытягивали якорь и опрокинули лодку.

Как уточняется в пресс-релизе, сотрудники Погрануправления ФСБ России совместно с Госинспекцией по маломерным судам МЧС Абхазии проводили рейд на морском участке границы Абхазии. Проверили десять плавсредств, нарушителей не нашли, все рыбаки имели необходимые документы.