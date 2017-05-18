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Сотрудники МЧС России и Абхазии во время работ по спасению лоочников в сухумской бухте

Российские пограничники спасли сухумских рыбаков

© Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
В Абхазии
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Во время рейда по маломерным судам в Сухуме российские пограничники не выявили нарушений, но спасли двух человек в четверг 18 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Двух рыбаков, перевернувшихся на лодке в Сухумской бухте, спасли российские пограничники в четверг 18 мая, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

В 12.25 в трехстах метрах от берега участники рейда увидели перевернутую лодку и двух тонущих людей. К месту аварии отправили катер. Рыбаков спасли, подняли на борт, доставили на берег и оказали помощь. 

Сами тонувшие рыбаки рассказали, что они неудачно вытягивали якорь и опрокинули лодку. 

Как уточняется в пресс-релизе, сотрудники Погрануправления ФСБ России совместно с Госинспекцией по маломерным судам МЧС Абхазии проводили рейд на морском участке границы Абхазии. Проверили десять плавсредств, нарушителей не нашли, все рыбаки имели необходимые документы.



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