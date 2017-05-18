"Ночь" впервые пришла в музей Омара Бейгуаа

Бадрак Авидзба, Sputnik

Международная акция "Ночь в музее", проходящая в Абхазии в третий раз, впервые состоялась в Музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа.

"Последний из ушедших" глазами детей

Уже на входе в музее встречали детские картины учащихся Сухумского лицея-интерната. Среди картин выделялись нарисованные по мотивам романа Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". Дети изобразили исторические события, связанные с махаджирством, так, как они увидели.

"Тематика выставки — махаджирство. Посредством живописи дети проявили свое отношение к нашей общей трагедии. В рамках этой акции мы выставили десять работ наших детишек, а также изделия наших рукодельниц ", — рассказал директор музея Джамбул Инджгия.

Он отметил, что это знаковое событие для жизни музея. По словам Джамбула Инджгия, их организация решила в этом году принять участие в акции к Международному дню музеев.

"Министерство культуры нам прислало официальное письмо, и мы с удовольствием откликнулись", — рассказал он.

Сами дети не скрывали своей радости от участия в столь масштабном событии в музейной жизни республики.

"Я сегодня выставила рисунок, на котором изображена апацха, красивая природа. Мне очень приятно участвовать в этой выставке, я и раньше участвовала в подобных мероприятиях, например, мои рисунки выставлялись ко Дню защиты детей", — похвасталась юная художница Мадлена Цулукия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Ночь в Музее" в музее им. Бейгуаа

Память о махаджирах

В канун Дня памяти жертв махаджирства все так или иначе пересекалось с этой темой. Это одна из трагических страниц абхазской истории. В силу различных причин ХIX век ознаменован несколькими волнами насильственного переселения абхазов с родных земель.

"Махаджирство конца XIX века, как вы знаете, это наказание за "Лыхненское восстание" 1866 года. Царь Александр II и его брат Михаил Николаевич, наместник на Кавказе, решили показательно наказать абхазов. Первоначально было задумано выслать какую-то часть на территорию Российской империи", — считает историк Сослан Салакая.

Однако было принято решение о депортации абхазов в сторону Османской империи.

"Российскому послу в Константинополе было поручено провести переговоры. Граф Измайлов провел активные переговоры с руководством Турции, в результате чего Турция согласилась принять у себя 20 тысяч абхазов", — сказал он.

Во времена массового переселения было депортировано около 500 тысяч абхазов, тогда как на родине осталось всего 19000 человек, констатировал он.

Книга памяти

Здесь же прошла и презентация книги историка Руслана Гожба "Дал-Цабал – 1967 год. Тамги абхазов, абазин и убыхов". Как рассказал ее автор, это второй том вышедшей в 2014 году книги "Из истории кавказской диаспоры абхазы — убыхи".

"Было очень много документов, которые было решено внести во второй том. В течение нескольких месяцев вышла книга. Как раз прошло 150 лет с момента изгнания абхазов, жителей свыше 50 сел, которые проживали в Кодорском ущелье, это Дал и Цабал", — отметил автор книги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов "Ночь в музее" в Сухуме: организаторы рассказали, куда бежать

В издании собраны изображения более 1000 тамг – родовых знаков абхазов, абазин и убыхов.

"Это далеко не полный список. Впервые опубликовали такой большой объем материалов", — сообщил историк.

Книга посвящена памяти народа о великой трагедии конца XIX века – махаджирстве, подчеркнул ученый.

"Сейчас можно говорить, кто виноват, кто не виноват, но наступило такое время, когда границы открываются. "Вода возвращается к своему руслу", гласит абхазская поговорка. Эта книга посвящена тем людям, которые ушли, погибли в изгнании, а также их потомкам, чтобы они знали и помнили свое прошлое и твердо верили в свое будущее, так как у нас одна родина — Абхазия", — сказал он.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.