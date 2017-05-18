Застрелен человек в Сухумском районе

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Житель Сухума Акаба Арнольд Анзорович 1992 года рождения в четверг 18 мая в 16.30 поступил с огнестрельным ранением в отделение реанимации Республиканской больницы, где от полученных ран скончался, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Раненый Акаба был обнаружен на обочине проселочной дороги в селе Ачадара.

"Мы проводим следственные действия, — сказал Sputnik начальник ОВД Сухумского района Беслан Авидзба. – Пока могу сказать только то, что у нас есть доставление в больницу человека, который впоследствии скончался".

Сообщение в дежурную часть поступило из приемного отделения Республиканской больницы.