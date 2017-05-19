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Страйкбол в поселке Бзыбта

"Сутки на броне" проведут абхазские страйкболисты в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Абхазские страйкболисты впервые официально представят республику на международном военно-тактическом соревновании "Сутки на броне".

СУХУМ, 19 мая — Sputnik, Бадри Есиава. В международном соревновании по страйкоболу "Сутки на броне", в котором зарегистрировано около 3500 человек, примет участие команда из Абхазии с 20 по 21 мая, об этом рассказал Sputnik командир абхазского военно-тактического подразделения "Нэрс" Денис Шашура. 

Вуду и его команда: кадры спецоперации в промзоне Бзыбта
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава/Music by Roller Genoa
"Вуду" и его команда: кадры "спецоперации" в промзоне Бзыбта

"Это соревнование — самое масштабное мероприятие по страйкболу во всем мире. Уже зарегистрировано около 3500 человек. Наша команда будет представлять Абхазию в составе из семи человек, в том числе одна девушка", — сообщил Шашура.

По его словам, сценарий соревнований предполагает бой, происходящий в будущем, где США воюют с конфедерацией республик, на чьей стороне выступят страйкболисты из Абхазии.

"Мы второй раз будем участвовать в этом соревновании, но впервые в качестве официального представителя нашей республики, что очень ответственно и почетно. Планируем заключить партнерские соглашения с Федерацией военно-тактических игр России", — сказал Шашура.

В ходе игр будет задействована крупная военная техника:  танки, БМП, БТР, самоходные гаубицы и даже парапланы.



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