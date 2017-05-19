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Слева направо: Амир Джагаев и Давид Магарян

Поставить на ноги: Давиду и Амиру нужна дорогая операция

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (102)
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Двум мальчикам из Абхазии с диагнозом ДЦП требуется 370 тысяч рублей для проведения операции в Ереване.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Давид Магарян и Амир Джагаев, у которых ДЦП, нуждаются в операции, об этом рассказала представитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. 

"Давид два года назад прошел курс лечения в Институте медицинских технологий в Москве. Его мама и врачи отмечают, что у него есть улучшения. Ереванские врачи, когда проводили обследования и консультации детей с ДЦП, сказали, что ему необходима ортопедическая операция, чтобы он мог правильно ставить ногу и впоследствии меньше хромать, либо вовсе перестал. Есть шанс, что и Амир станет ходить — это второй ребенок, которому необходима операция — он совсем не ходит. Но есть прогноз ереванских врачей, что после операции он сделает первые шаги", — сказала Джинджолия.

Мама Давида Сюзанна Саакян надеется, что операция поможет ее сыну, и он станет ходить как все, как его брат-близнец Самвел.

Камила Бения
© Sputnik. Джопуа Роберт
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"Давид ходит в обычную школу. Неплохо учится. Любит играть, как и все ребята во дворе, даже на велосипеде пытается кататься. Он часто спрашивает меня: "Почему я не такой, как мой брат?" — с волнением отметила Саакян. 

У мамы Амира Илоны Перцхелия похожая надежда. Ее сын вовсе не ходит, хотя по характеру он очень активный.

"У него ДЦП. Он скрещивает ножки и не может ходить. Зимой приезжали врачи из Еревана. При осмотре они сказали, что необходима операция, чтобы он начал делать какие-то шаги. Он активный ребенок, знает буквы, читает по слогам, рисует, лепит, занимается у частного преподавателя. Врачи обещали помочь", — пояснила мама Амира. 

По словам Мактины Джинджолия, стоимость операции Давида Магаряна и Амира Джагаева 370 тысяч рублей. Она обратилась к гражданам оказать возможную помощь в сборе средств. 

При содействии "Международного Фонда Апсны" в Армении с 2016 года лечатся дети с диагнозом ДЦП. 

Темы:
Спасем жизнь вместе (102)


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