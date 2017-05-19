Первый детский: пламя, горящее шестьдесят лет

Sputnik, Владимир Бегунов.

Первый детский абхазский журнал "Амцабз" сразу после выхода издавался тиражом в шесть тысяч экземпляров и приобрел большую популярность у детей. Основоположником издания был Мушни Хашба. В журнале за шестьдесят лет существования печатались произведения Баграта Шинкуба, Алексея Гогуа, Нури Барателия и многих других авторов.

Сейчас, по словам редактора издания Инны Хашба, "Амцабз" выходит тиражом в четыре тысячи экземпляров раз в два месяца и распространяется большей частью по подписке среди всех школ и библиотек Абхазии.

"Мы готовимся к юбилею, — сказала Инна Хашба. – Но май месяц для нас неудобен, дети в это время сдают экзамены и уходят на каникулы. К тому же идут мероприятия, связанные со столетием патриарха абхазской литературы Баграта Шинкуба. Поэтому юбилейный номер мы перенесли на сентябрь".

По словам редактора, спаренный юбилейный номер, помимо текущей литературы, которую журнал печатает постоянно, будет включать много архивных материалов, накопленных журналом "Амцабз" за шесть десятилетий истории.

"Амцабз" постоянно готовит материалы к юбилеям известных абхазских писателей, в свое время публиковавшихся в нем.

"Стараемся делать яркие иллюстрации, печатаем стихи, сказки, — говорит Хашба. – Большие поэмы и романы, выходящие в Абхазии, публикуем в виде адаптированных фрагментов".

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский журнал "Амцабз"

Помимо литературных публикаций, журнал следит за событиями, спортивными соревнованиями, интересными его маленьким читателям. В готовящемся номере, кроме прочего, будет материал о Валерии Адлейба, вышедшей в финал вокального конкурса телеканала НТВ "Ты супер!".

Кроме того, "Амцабз" выпускает журнал в журнале "Апра" для маленьких читателей – 9-10 лет.

"У нас хорошо налажено взаимодействие с детьми, — рассказывает Инна Хишба. — Если журнал не выходит вовремя, они звонят, спрашивают, что случилось, когда будет новый номер? Отслеживают опечатки или попадающийся типографский брак. Спрашивают, почему на такой-то странице буквы наискось?"

По словам редактора журнала "Амцабз", сейчас не очень легкие времена для печатных изданий. Услуги типографии дорожают. Кроме того, в Абхазии слабая полиграфическая база. Некоторые красочные номера приходится печатать в России, что увеличивает затраты на выпуск. В среднем тираж каждого номера обходится в 200 тысяч рублей. Но как бы то ни было, журнал живет.

"Амцабз" по-абхазски – пламя, и это пламя горит уже шестьдесят лет.