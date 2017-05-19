Подозреваемый в убийстве Арнольда Акаба сдался милиции

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Подозреваемый в убийстве жителя Сухума Арнольда Акаба сдался милиции, сообщает пресс-служба МВД в четверг 18 мая.

© Sputnik. Табылды Кадырбеков Застрелен человек в Сухумском районе

Подозреваемый был установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска. Он уроженец села Тамыш Очамчырского района, проживающий в Сухуме. Мужчина сдался полиции.

Ранее в пресс-службе МВД заявили, что в дежурную часть поступил звонок из приемного отделения Республиканской больницы с сообщением о том, что житель Сухума Акаба Арнольд Анзорович 1992 года рождения в четверг 18 мая в 16.30 поступил с огнестрельным ранением в отделение реанимации Республиканской больницы, где от полученных ран скончался.

Материал передан в прокуратуру Сухумского района, говорится в сообщении пресс-службы МВД.