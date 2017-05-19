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Подозреваемый в убийстве Арнольда Акаба сдался милиции

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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В отделении реанимации Республиканской больницы в четверг 18 мая скончался от огнестрельного ранения в пах 25-летний Арнольд Акаба.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Подозреваемый в убийстве жителя Сухума Арнольда Акаба сдался милиции, сообщает пресс-служба МВД в четверг 18 мая.

Оградительная сигнальная лента. Архивное фото.
© Sputnik. Табылды Кадырбеков
Застрелен человек в Сухумском районе

 Подозреваемый был установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска. Он уроженец села Тамыш Очамчырского района, проживающий в Сухуме. Мужчина сдался полиции.

Ранее в пресс-службе МВД заявили, что в дежурную часть поступил звонок из приемного отделения Республиканской больницы с сообщением о том, что житель Сухума Акаба Арнольд Анзорович 1992 года рождения в четверг 18 мая в 16.30 поступил с огнестрельным ранением в отделение реанимации Республиканской больницы, где от полученных ран скончался.

Материал передан в прокуратуру Сухумского района, говорится в сообщении пресс-службы МВД.



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