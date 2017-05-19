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Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

Российские военные в Абхазии вели виртуальные бои и били террористов

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Южный военный округ России подводит итоги зимнего периода обучения подразделений.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Российские экипажи танков Т-72Б3 и операторы ПТУР "Штурм-С"  в Абхазии прошли подготовку на тренажерах в виртуальном боевом пространстве и провели около 150 тренировок по антитеррору. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего в зимнем периоде обучения приняли участие более 200 военных. Тренажеры создают реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 мишеней — танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки.

Учения мотострелковых войск на полигоне. Архивное фото
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Также военнослужащие подразделения антитеррора ЮВО за зиму провели около 150 тренировок по предотвращению террористической деятельности условных незаконных вооруженных формирований. 

Военные проводили тренировки во всех военных городках соединения, а также на полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу" в Абхазии. 

Контртеррористические подразделения отражали нападения на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты. Бойцы учились оказывать первую медицинскую помощь. Саперы групп антитеррора проводили инженерную разведку и обезвреживали взрывные устройства, установленные условными террористами, отмечает пресс-служба ЮВО.

В каждом учебном мероприятии по антитеррору принимали участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг".



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