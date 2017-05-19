Российские военные в Абхазии вели виртуальные бои и били террористов

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Российские экипажи танков Т-72Б3 и операторы ПТУР "Штурм-С" в Абхазии прошли подготовку на тренажерах в виртуальном боевом пространстве и провели около 150 тренировок по антитеррору. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего в зимнем периоде обучения приняли участие более 200 военных. Тренажеры создают реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 мишеней — танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки.

© Sputnik. Саид Царнаев Снайперы ЮВО провели учения в Абхазии: 400 патронов на 200 целей

Также военнослужащие подразделения антитеррора ЮВО за зиму провели около 150 тренировок по предотвращению террористической деятельности условных незаконных вооруженных формирований.

Военные проводили тренировки во всех военных городках соединения, а также на полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу" в Абхазии.

Контртеррористические подразделения отражали нападения на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты. Бойцы учились оказывать первую медицинскую помощь. Саперы групп антитеррора проводили инженерную разведку и обезвреживали взрывные устройства, установленные условными террористами, отмечает пресс-служба ЮВО.

В каждом учебном мероприятии по антитеррору принимали участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг".