Sputnik, Анжелика Бения.

Фазиль Искандер писал "Природа предлагает нам свою мудрость, а не навязывает ее нам". Главная и самая сложная задача – постараться донести до зрителя эту мудрость. После работы над фильмом "Страна тайного духа природы" пришло понимание того, что лучше недосказанность. Пусть горы говорят, а люди молчат, сказал директора фонда "Горная Абхазия " Тенгиза Тарба.

Тенгиз Тарба сообщил, что изначально команда ставила перед собой задачу создать тридцатиминутный фильм.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руководитель "Горной Абхазии": расскажем о древних жилищах абхазов

"Непростую задачу мы поставили перед собой год назад. При написании сценария столкнулись с проблемой практически полного отсутствия материала по теме традиций, знаний и опыта восприятия именно горной Абхазии. Когда фильм был завершен, понадобилось четыре месяца, чтобы примириться с тем, что не все задуманное мы смогли раскрыть", – добавил Тарба.

Над фильмом "Страна тайного духа природы" работала команда, в составе которой друзья Тенгиза Тарба, с которыми он сотрудничает уже не первый год, и не только в рамках проекта "Горная Абхазия" — режиссер Андрей Луков, продюсер постпродакшн Сергей Язвинский, дубляж Владимир Антоник.

"Прежде чем приступить к работе над сценарием, нами был изучен весь материал, какой мы смогли найти по данной теме. Мы решили в своей работе опираться на труды Шалвы Денисовича Инал-Ипа и в первую очередь на его книгу "Абхазы". В тексте также есть несколько моих мыслей, которые я публиковал в течение нескольких лет во время осуществления экспедиций. Весь собранный нами материал был структурирован, отредактирован и максимально деликатно дополнен нашим сценаристом Михаилом Грушевским", – сказал Тенгиз Тарба.

По его словам, команда не ставит перед собой цели получать признание на фестивалях или награды на конкурсах.

"Мы надеемся приоткрыть для наших людей и для всех, кто интересуется Абхазией, волшебный мир горной Абхазии, соприкасаясь с которым формировался наш язык, наши традиции и культура. Пришло время возродить утерянные знания, мне кажется это необходимо для нашего будущего. А участие в конкурсах и фестивалях нас только отвлекает от основных задач. Если появится время и ресурсы, я лучше направлю их на перевод этого фильма на абхазский, турецкий и английский языки. К слову сказать, мы изначально писали сценарий таким образом, чтобы его было легко переводить и озвучивать на разных языках. Именно поэтому мы отказались от использования абхазских слов, так как правильно их смогут произнести только носители сложного абхазского языка", – добавил Тарба.

Фонд готов и дальше реализовывать сложные и важные проекты о сказочном мире горной Абхазии. Однако сейчас работу останавливают в первую очередь материальные возможности и ограниченные человеческие ресурсы, поделился директора фонда "Горная Абхазия " Тенгиза Тарба. В планах создать фильм о том, как жили абхазы в горах зимой, каким был их быт, и о том, что даже непростые зимние условия не ограничивали горные села в общении со своими соседями, о чем свидетельствуют сохранившиеся описания абхазской горной экипировки: лыжи, снегоступы, кошки и лавинные лопаты (охотничьи лопаты).