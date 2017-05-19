Художник Диана Воуба: мечтаю о "Храме поэзии" в камне

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Храм поэзии" — это круг из двенадцати символов невербального алфавита, созданного художницей. Весь же невербальный алфавит состоит из 64 символов.

"Из 64 символов состоит абхазский алфавит, столько же клеток на шахматной доске, — это священная геометрия, — уверена Воуба. – Символы моего невербального алфавита построены по принципу золотого сечения. Стыкуясь, они образовывают неожиданные сочетания".

Как говорит Воуба, фанерная инсталляция "Храм поэзии", установленная возле Абхазского драмтеатра в день рождения Шинкуба, – просто макет. Задача максимум – создать монумент из камня.

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"Фанера – материал хрупкий, недолговечный, — рассказывает художница. – Задача была показать общественности, как это может выглядеть. Сейчас внук Баграта Шинкуба, Леван Микаа, который был организатором инсталляции, ищет средства на полноценную скульптуру".

Диана Воуба объясняет, что хотела бы видеть "Храм поэзии" в Очамчырском районе или другом месте, где-нибудь на природе. Хорошо бы, чтобы там хотя бы два раза в год по какому-то поводу собирались люди.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава "Храм поэзии": "Горцы" и "невербальный" алфавит удивили зрителей в Сухуме

Какого размера должен быть монумент художница пока не решила. По ее мнению, это будет зависеть от места.

"Памятник должен быть соразмерен с окружающей средой, представлять единое целое с природой, — делится замыслом Диана Воуба. — Беда многих абхазских памятников в несоразмерности с окружающим ландшафтом, не все авторы точно чувствуют масштаб".

На каменном "Храме поэзии" идеи автора невербального алфавита не заканчивается. В планах у Воуба создание лабиринта из букв и других композиций.

Диана Воуба родилась в Ткуарчале. Когда будущей художнице было три года, семья переехала в Очамчыру. Смена места жительства была связана с производственной травмой отца-шахтера. По собственному признанию Воуба, желание писать картины возникло у нее в шестилетнем возрасте. Сейчас художница живет в Москве. У нее на счету более сорока выставок. Работы Воуба хранятся во многих музеях и частных коллекциях разных стран. Источником вдохновения художница называет поездки по Абхазии.