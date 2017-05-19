Три буквы "раздора": споры об абхазо-российском ИКЦ

Sputnik, Бадри Есиава.

Соглашение о совместном Информационно-координационном центре министерств внутренних дел Абхазии и России активно обсуждалось около двух лет. И вот, 18 мая оно было подписано.

В студии радио Sputnik своими мнениями обменялись секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба и депутат Парламента страны Рауль Лолуа. Центр нужен, но в деталях эксперты разошлись.

Полную версию интервью с Мухаммедом Килба и Раулем Лолуа слушайте здесь>>>

Если Мухамед Килба абсолютно лоялен к новой международной правоохранительной структуре, то Рауль Лолуа увидел в соглашении пункты, которые могут стать невыгодными для республики.

"Я вообще не вижу предмета обсуждения. Я, естественно, за. Этот договор нужен для координации совместной деятельности министерств внутренних дел как России, так и Абхазии. Когда два государства выстраивают определенные отношения в рамках договоренностей, то мировая практика позволяет практическое сотрудничество различных госорганов", — уверен Килба.

Рауль Лолуа смутил тот факт, что документ был направлен в Парламент в сентябре 2016 года и только на днях депутатам Народного Собрания удалось узнать, какой именно из вариантов Соглашения будет подписан.

"В этом Соглашении есть 11-я статья, в которой говорится о том, что по взаимному согласию сторон, в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью. Это значит, что после его ратификации в Парламенте может быть подписано какое-то отдельное соглашение", — отметил Лолуа.

Мухамед Килба не согласился с точкой зрения своего коллеги и сказал, что было достаточно времени для обсуждения и высказывания различных позиций.

"Рауль Валерьевич прекрасно помнит, что российской стороной нам было предоставлено около пяти или шести вариантов проекта, и от нашего ведомства не было вразумительных ответов. Было принято решение именно в рамках нашего ведомства разработать свой вариант проекта, что было сделано руководством и коллективом МВД Абхазии", — подчеркнул Килба.

Секретарь Совбеза заверил, что каждая поправка или же дополнение, которые будут вноситься в базовое соглашение в будущем, должно будут пройти отдельную ратификацию в Парламенте Абхазии.

Предметом полемики стал вопрос сбалансированности соглашения об ИКЦ между МВД Абхазии и России. Рауль Лолуа считает, что если бы у депутатов Парламента нового созыва было в запасе больше времени на рассмотрение документа, то эффекта от него было бы больше, а вопросов меньше.

На это Мухамед Килба возразил, что Соглашение прошло все инстанции, и абсолютно сбалансировано.