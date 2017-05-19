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Дежурная часть при МВД.

Три буквы "раздора": споры об абхазо-российском ИКЦ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Создание информационно-координационного центра МВД (24)
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Соглашение между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел на радио Sputnik Абхазия обсудили секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба и депутат Парламента страны Рауль Лолуа.

Sputnik, Бадри Есиава.

Соглашение о совместном Информационно-координационном центре министерств внутренних дел Абхазии и России активно обсуждалось около двух лет. И вот, 18 мая оно было подписано. 

В студии радио Sputnik своими мнениями обменялись секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба и депутат Парламента страны Рауль Лолуа. Центр нужен, но в деталях эксперты разошлись.

Полную версию интервью с Мухаммедом Килба и Раулем Лолуа слушайте здесь>>>

Если Мухамед Килба абсолютно лоялен к новой международной правоохранительной структуре, то Рауль Лолуа увидел в соглашении пункты, которые могут стать невыгодными для республики.

"Я вообще не вижу предмета обсуждения. Я, естественно, за. Этот договор нужен для координации совместной деятельности министерств внутренних дел как России, так и Абхазии. Когда два государства выстраивают определенные отношения в рамках договоренностей, то мировая практика позволяет практическое сотрудничество различных госорганов", — уверен Килба.

Рауль Лолуа смутил тот факт, что документ был направлен в Парламент в сентябре 2016 года и только на днях депутатам Народного Собрания удалось узнать, какой именно из вариантов Соглашения будет подписан. 

"В этом Соглашении есть 11-я статья, в которой говорится о том, что по взаимному согласию сторон, в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью. Это значит, что после его ратификации в Парламенте может быть подписано какое-то отдельное соглашение", — отметил Лолуа.

Милиция
© Sputnik. Томас Тхайцук
Информация и координация: детали "сложного" соглашения Абхазии и России

Мухамед Килба не согласился с точкой зрения своего коллеги и сказал, что было достаточно времени для обсуждения и высказывания различных позиций. 

"Рауль Валерьевич прекрасно помнит, что российской стороной нам было предоставлено около пяти или шести вариантов проекта, и от нашего ведомства не было вразумительных ответов. Было принято решение именно в рамках нашего ведомства разработать свой вариант проекта, что было сделано руководством и коллективом МВД Абхазии", — подчеркнул Килба.

Секретарь Совбеза заверил, что каждая поправка или же дополнение, которые будут вноситься в базовое соглашение в будущем, должно будут пройти отдельную ратификацию в Парламенте Абхазии.  

Предметом полемики стал вопрос сбалансированности соглашения об ИКЦ между МВД Абхазии и России. Рауль Лолуа считает, что если бы у депутатов Парламента нового созыва было в запасе больше времени на рассмотрение документа, то эффекта от него было бы больше, а вопросов меньше. 

На это Мухамед Килба возразил, что Соглашение прошло все инстанции, и абсолютно сбалансировано. 

Темы:
Создание информационно-координационного центра МВД (24)

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