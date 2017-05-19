Девять минут из жизни амшенцев: фильм об армянах показали в Сухуме

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Девятиминутный фильм о жизни армянской общины в Абхазии показали на культурной площадке СКЛАД в пятницу 19 мая.

"Это некое продолжение нашего узнавания друг друга, людей, которые живут в Абхазии. Для нас очень важно показывать то разнообразие, которое окружает нас. Мы решили сделать этот проект, решив, что информационный фон в нашей стране не отражает полного спектра представителей общин, живущих в Абхазии", — сказала автор фильма, журналист Розита Герман.

По ее словам, очень важно, чтобы как можно больше людей знали о разнообразии общин в стране.

"Чем больше мы снимаем, тем больше я понимаю, что мы обладаем большим потенциалом. Мы сфокусированы на людях, это не официоз, не громкие имена и исторические личности. Мы снимаем фильмы о наших современниках, и мне всегда хочется найти рядовых гражданах, выйти на очень широкую типологию", — добавила она.

По традиции проекта "Культурное многообразие – богатство общества", в фильме рассказывается об особенностях жизни армян в Абхазии. Армяне в республике, как замечено в сюжете, отличаются своим трудолюбием.

© Sputnik / Томас Тхайцук Девять минут о русских в Абхазии: новый сюжет показали на "СКЛАДЕ"

Среди героев фильма был известный врач Иван Магакян, а также победительница фестиваля красоты и таланта "Королева Абхазии — 2016" Ноэме Кюлян и другие.

Зрители остались довольными, многие из них призвали продолжать такой нужный проект.

"У нас очень много людей, о которых можно снимать фильмы, в том числе и инвалидов войны. Есть педагоги, врачи, представители других профессий, главное продолжать этот проект", — сказал зритель Левон Дащян.

Розита Герман сообщила присутствующим о том, что начиная с 20 мая на канале "Абаза-ТВ" будут показывать все фильмы о различных общинах Абхазии, снятые общественной телестудией "Асаркьа".

В рамках проекта телестудии "Асаркьа" сюжет об армянах в Абхазии стал седьмым. Зрителям уже были показаны фильмы о представителях еврейской общины, репатриантах из Сирии, греческой общине, католиках, русских, немцах. Следующий сюжета будет посвящен Самурзаканцам, последний, девятый сюжет будет об эстонцах Абхазии.