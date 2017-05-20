Одонимия Сухума, или история названий улиц

Часть первая

История названий улиц любого города представляет особый интерес для людей, интересующихся их историей, и является важной составляющей летописи каждого города. И далеко не каждый его житель хотя бы раз в жизни задумывался над происхождением названия улицы, на которой он живет. Но все же таких людей меньшинство.

Названия улиц — непременный атрибут каждого города и являются элементом его специфики. Они могут многое рассказать о его истории и современности.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Сухум: улицы времени

Для обозначения названий улиц, в том числе проспектов, бульваров, аллей, набережных, проездов, переулков, шоссе, тупиков и других типов улиц используется термин "годоним" или "одоним", который происходит от греческих слов "улица, дорога" и "имя, название".

Одонимия, или годонимия – это совокупность годонимов, составная часть исторического и лингвистического портрета города.

Для изучения и описания площадей города используется термин агоронимы (от греческого "площадь" и "имя, название"), а для значительных по размерам частей городской инфраструктуры — кварталов, районов, микрорайонов, парков и так далее используется термин хоронимы (от греческого "межевой знак, граница, рубеж" и "имя, название").

Согласно классификации современных городов, Сухум до войны был большим городом (таковыми считаются населенные пункты от 100 до 250 тысяч), а сегодня Сухум в статусе среднего (50-100 тысяч жителей).

В основу регулярной планировки центра Сухума лег проект землемера Воринкова, который опирался на принцип европейской застройки, имеющей в своей основе древнегреческую градостроительную теорию, изобретенную милетским архитектором Гипподамом (498 год до н.э. — ок. 408 года до н.э.), хотя геометрические приемы разбивки планомерно создаваемых городов, несомненно, возникли ранее, еще в VIII-VII вв. до н.э., в период интенсивной греческой колонизации. Первые элементы регулярного города, были реализованы в Диоскурии, находившейся на территории сегодняшнего Сухума.

По прошествии веков от красивых улиц Диоскурии (а Диоскурия описана как очень красивый город древности) и сменившего ее Себастополиса практически не осталось и следов, но основной принцип, заложенный еще с античных времен и сохраненный в более позднем средневековье, остался – это его ориентировка квартальными лучами от гор к морю.

Большая часть города находится на приморской равнине, защищенной с северо-востока горными хребтами, преграждающими доступ холодным ветрам, а его улицы располагаются относительно моря либо параллельно, либо перпендикулярно.

Сухум пересекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка (Хакипсы), Адзяпш, и с двух сторон его ограничивают реки Келасур и Гумиста.

Глядя на карту города или прогуливаясь по нему, можно констатировать, что Воринковым профессионально, грамотно и вдумчиво распланированы улицы, площади, парки, то есть, создана прекрасная и удобная планировка города, которая гармонично взаимодействует с его береговой линией. Перед ним стояла непростая задача, ведь город имел только одну улицу — набережную, а к горам Трапеция и Чернявского надо было создать удобную сеть улиц и площадей.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Вид Сухум-Кале с горы Трапеция, середина ΧΙΧ века

По плану город был разделен на строительные участки и места с буйной растительностью, где позже были построены дачи и сады — санитарные участки, называемые так, поскольку они были созданы для улучшения климата города.

В 1846 году Сухум-Кале получил сначала статус торгового порта, а затем портового города, который с 1866 года перестал именоваться просто "Сухумской крепостью", а получил название "Cyxyм". Население города в 1849 году составляло всего 365 человек, но уже по переписи 1897 года было 7998 жителей.

Если взглянуть на фотографии города 60-70-х годов ΧΙΧ века, то можно заметить, что в нем еще почти нет улиц. На правильную сетку улиц Сухум был разбит в 1868 году. Образовывались городские кварталы, количество которых в 1868–1892 годах составляло 47, а уже в 1912 году их стало 144.

Первая улица будущего города появилась в начале XIX века, хотя есть предположения, что она существовала с середины XVII века или ранее. Более правильным было бы назвать ее подобием улицы, и шла она вдоль берега моря. Так появилась Приморская улица. На ней расположились первые дома и лавки. Сами административные здания в то время были размещены внутри крепости Сухум-Кале.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Вид на город со стороны крепости в 1870-х годах

На рубеже 1820-1830 годов появилась вторая улица, а к середине века в городе их насчитывалось уже более десяти.

Вначале улицы не имели официальных названий. Их называли жители города по наличию на той или иной улице какого-то главного ориентира, по бытовым особенностям, географическому расположению. Например, улица, ведшая к базару, величалась Базарная, улица за рекой Беслетка — Забеслетской.

Судя по почтовым открыткам и письмам, названия улиц зачастую не использовались. Было время, когда для почтовых отправлений достаточно было указать имя владельца того или иного дома. Эта практика прослеживается до начала XX века. И даже после появления у улиц названий эта традиция еще долго сохранялась.

Позже, когда улицам стали давать официальные названия, многие "народные" наименования закрепились за ними уже на бумаге. Иные улицы получили свои имена по фамилии того или иного известного лица на ней проживающего, например, Чапаровская — в честь известного купца Чапарова, Котляревская — в честь сухумского городничего, штабс-капитана Котляревского.

Предпочтение отдавалось именам великих князей, наместников на Кавказе, военачальников, а позже, с приходом советской власти, можно видеть имена вождей мирового пролетариата, партийных функционеров, полководцев Красной Армии, дат или событий коммунистического значения, писателей, ученых.

В целом, советское время привнесло некий стандарт в наименования улиц, проспектов, переулков и площадей. Как и в любом другом советском городе можно было найти улицы Ленина, Орджоникидзе, Кирова, Калинина, Куйбышева, Фрунзе, Маркса, Энгельса. Многие улицы Сухума носили имена выдающихся писателей: Пушкина, Гоголя, Чехова, Маяковского, Шевченко.

Вернемся, однако, ко времени изначальных наименований улиц Сухума.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Поэзия сухумских улиц

Первой в городе улице, набережной, было присвоено название Михайловская набережная. Произошло это в 1864 году, после того как 6 декабря 1862 года наместником Его Императорского Величества на Кавказе и командующим Кавказской армией стал великий князь Михаил Николаевич Романов (1832-1909). Само же строительство сухумской набережной началось в 1871 году для укрепления берега. Проект и строительство берегоукрепления сухумской набережной от начала и до конца принадлежит исключительно сухумскому инженеру Панайоту Николаевичу Метакса. Его инициалы и сегодня сохранились на каменном барельефе этого укрепления. К 1900 году работы были завершены, а 15 марта 1903 года городские власти приняли решение вымостить булыжником всю Михайловскую улицу.

Развитие сети улиц города в конце XIX — начале ΧΧ века шло достаточно стремительно. На карте города 1915 года приведены названия около сорока сухумских улиц, не считая безымянных, которым были присвоены собственные названия позже. Помимо набережной и бульвара, уже в 1830-х годах четко прорисовывается улица, названная с 1850-х годов Колюбякинской.

Сначала жители города величали ее Центральной, или Главной, поскольку на ней располагалось большинство правительственных учреждений и культурных заведений.

Хочется обратить внимание на то, что она очень часто фигурирует как Колюбякинская, хотя более правильно писать это название через букву "а". Пусть не смущается читатель, если ему попадутся дореволюционные открытки с видом этой улицы и надписью "Кулебякинская улица". Это все та же Колюбакинская улица.

Так, кто же такой был Колюбакин, что его именем назвали столь важную дорогу, ведущую от моря к горе Трапеция?

Николай Петрович Колюбакин (1811-1868) являлся Кутаисским губернатором (1860 —1863). Название этой улицы оставалось за ней еще 45 лет после его смерти, последовавшей в Москве в 1868 году.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Николай Петрович Колюбакин (слева) и Великий Князь Михаил Николаевич (справа)

В 1913 году империя отмечала 300-летие царствования дома Романовых, и эту главную улицу города было решено переименовать в Романовский проспект. Но Колюбакина не забыли. Его именем переименовали другую, ранее носившую название Адмиралтейская (ныне улица Званба). Но названию Романовский проспект не суждено было продержаться долго. После отречения Николая II от престола и последовавшей за ним революцией эта улица в 1917 году получила новое название — Свободы. Как улица Свободы она просуществовала еще несколько лет до прихода в Абхазию советской власти в 1921 году, которая переименовала ее в улицу Октябрьской революции. Иногда можно встретить на открытках и документах упрощенный вариант — улица Октябрьская (просьба не путать с другой улицей, носившей это имя позднее).

Судя по одной открытке, она некоторое время носила имя Нестора Аполлоновича Лакоба – руководителя Абхазии (председателя ЦИК Абхазской АССР), хотя, возможно, что это ошибка. В августе 1935 года было принято решение присвоить ей имя вождя мирового пролетариата – Владимира Ильича Ленина, его именем она называлась до 1993 года, когда во время войны грузинская администрация дала ей имя Давида Агмашенебели (Строителя). Но это название, конечно же, не закрепилось, и после войны она вновь стала улицей Ленина. А в 1996 году властями Абхазии была переименована в Проспект Леона (в честь первого царя независимого абхазского царства Леона ΙΙ (годы жизни 767 — 811), это имя проспект носит и по сей день.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский конструктивизм

На этой улице были выстроены многие магазины и монументальные здания: гостиницы "Ориенталь" (позже "Ткварчели") – 1908 год, "Сан-Ремо" ("Рица") – 1914 год, здание общества взаимного кредита и редакции газеты “Сухумский Вестник” – 1911 год, здание Алафузова, театр и биограф-иллюзион Самуриди — 1911 год, дом и магазин Зографопуло, мебельный магазин Пичелиди, мануфактурный магазин Иосифиди, магазин часов и бриллиантовых изделий Мосткова, гостиница "Ривьера" — 1904 год, мебельный магазин Германос, здание хозяйственного магазина купца Текмичева (Текмеджоглу) – 1902 год, дом коллежского регистратора Метакса, здание Банка Абхазии – 1935 год, дом потомственного почетного гражданина Месаксуди и его табачная фирма, здание Стефаниди, в котором помещалась табачная фирма “Мир” и аптека Баумана (сегодня — городская администрация), здание полицейского управления Сухумского округа и жандармерии – 1881 год, здание конторы центральной электростанции Сухумского общества “Электричество” – 1907 год, здание Сухумской женской гимназии (ныне 2-я средняя школа) – 1870 год, православный кафедральный собор Александра Невского, снесенный в 1937 году, архиерейский двухэтажный дом, в котором помещалась консистория и архиерейская церковь, дом абхазского географа и картографа, полковника, князя Чачба-Шервашидзе, городской парк и далее выше — Акклиматизационный ботанический сад.

Вернемся к Михайловской набережной. Это самая старая улица города. Шла она вдоль моря, так образовалась Приморская улица. Ее часто неофициально называли просто Набережной улицей и Бульваром. Проследим ее историю.

Она тянулась от сухумской крепости до улицы Гейманская (позже Энгельса, сейчас Академика Марра). Далее улица носила другое название — Котляревской. Сама эта улица возникла еще в 1850-е годы, но долго не имела названия. Шла она от нынешней улицы Званба и тянулась на северо-восток до Красного моста. Лишь с 1880-х годов за ней закрепилось это название в честь проживавшего на ней Сухумского городничего, штабс-капитана Котляревского.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Михайловская набережная

Как уже упоминалось, набережная получила имя Михайловской в 1864 году в честь наместника Его Императорского Величества на Кавказе и командующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича Романова.

С приходом советской власти Михайловская стала Набережной улицей Ленина. С переименованием бывшей улицы Колюбакинской-Романовской-Свободы в улицу Ленина, набережную переименовали в 1937 году в улицу Руставели, в честь грузинского средневекового поэта Шоты Руставели.

Набережная Руставели шла от Красного моста до района Маяка, включив в себя и бывшую улицу Котляревского, носившую с приходом советской власти имя российского революционера, советского военачальника, государственного и партийного деятеля СССР Климента Ефремовича Ворошилова. Но в начале 1980-х годов она была ограничена на западе пересечением с улицей Октябрьской, а ее продолжение получило иное название – сквер имени Иуа Когониа.

После войны, в 1994 году, Руставели переименовали в Набережную Махаджиров — в память об абхазах, депортированных в Османскую империю в XIX веке. А именем Иуа Когониа стала называться бывшая имени Цулукидзе. А часть набережной, носившей имя Когониа, стала Набережной Диоскуров, в честь основателей города – сынов Зевса – Кастора и Полидевка. Там, где на западе заканчивается Набережная Диоскуров, начинается улица Адлейба — бывшее Бзыбское шоссе.

© Sputnik. Илона Хварцкия Кварчия: закон о топонимике нормализует процесс наименований в Абхазии

Улица Котляревская (Ворошилова) с 2009 года вновь была выделена из набережной и сегодня носит имя Героя Абхазии Артура Николаевича Читанава.

На набережной были возведены в разное время одни из самых красивых зданий и сооружений города. Дом с куполом братьев Ксандопуло – 1906 год, здания Российского общества пароходства и торговли, большой дом семьи Метакса, гостиница «Россия», Почтово-телеграфная контора, образцовая фотография Пименидиса, дом Сухановой и ресторан "Париж", разнообразные кофейни, гостиница "Метрополь", гостиница "Франция", вторая гостиница «Франция» Цирипова, первоклассная кондитерская Цуладзе, ресторан "Биржа" с кофейней, первоклассная парикмахерская "Жан", кондитерская "Голландия", гостиница "Гранд-Отель" и театр Алоизи на пересечении с Ольгинской улицей, подворье Ново-Афонского монастыря, обширное здание Василия Метакса. Здесь же раскинулся бульвар с ротондой на нем, киоск для продажи газет, открыток и почтовых марок.

Уже в советское время возведены гостиница "Абхазия" (1935 год) и здание Абхазского Обкома партии (1958 год).

Вернемся в век ΧIΧ, когда Сухум дважды разрушался во время русско-турецких войн (1853-1856 гг. и 1877-1878 гг.). Поэтому город стал отстраиваться заново, и нынешний его облик начал формироваться на рубеже ΧΙΧ-ΧΧ веков.

Постепенно вырос красивейший город средиземноморского типа с прямыми и просторными улицами, с красивыми перспективами.