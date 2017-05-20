"Музыка для детских сердец" прозвучала в Абхазгосфилармонии

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт классической музыки для подопечных Благотворительного фонда "Киараз" состоялся на сцене Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в субботу 20 мая.

В концерте для детей из малообеспеченных семей приняли участие Государственный камерный оркестр Абхазии и начинающие музыканты, ученики музыкальных школ республики.

"В концерте принимают участие ваши сверстники, и может быть кто-то из вас вдохновится их примеру, станет ходить на музыку, осваивать музыкальные инструменты и добьется больших успехов. Это совсем не фантастика, потому что можно привести пример Валерии Адлейба, которая добилась успеха далеко за пределами Абхазии", — сказала открывая концерт художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джения.

Решение провести концерт для детей из малоимущих семей возник синхронно у Благотворительного фонда "Киараз" и Государственного камерного оркестра Абхазии, заметила Джения.

Оркестр под управлением Давида Терзян исполнил для маленьких зрителей великие произведения Моцарта, Баха, Вивальди, сочинения абхазских композиторов. Также, солисты Государственного камерного оркестра Нана Черкезия и Астамур Квициния порадовали детей классическими произведениями.

Sputnik, Бадрак Авидзба Концерт для подопечных фонда "Киараз"

"Сегодня "Киараз" пригласил своих подопечных на концерт. Приехали семьи из Очамырского, Гулрыпшского и Сухумского районов, мы взяли детей также со школ-интернатов Сухума и Очамчыры потому что многие наши подопечные учатся в интернатах", — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Киараз" Камма Гопия.

Директор фонда рассказала, что по программе предусмотрен поход в Абхазский государственный музей.

"Если бы была хорошая погода, мы бы их еще взяли в Ботанический сад", — рассказала она.

Для духовного развития детей из малообеспеченных семей не имеющих возможности посещать концерты классической музыки это мероприятие очень полезно, говорит Гопия.

"Мы старались подбирать музыку, которая более или менее может быть известна детям. Таким образом мы бы хотели, чтобы они немножечко прикоснулись к искусству к великой музыке", — подчеркнула она.

Музыкант Государственного камерного оркестра Леонид Гребенников рассказал, что для него выступать перед детьми особенного ответственно.

"Перед детьми всегда ответственно выступать, потому, что они фальшь не прощают. Я считаю, что это очень важный концерт, потому, что духовное развитие человека должно начинаться с самого детства", — подчеркнул музыкант.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Концерт классической музыки для подопечных Благотворительного фонда "Киараз"

Фонд "Киараз" учрежден в апреле 2015 года. Деятельность фонда началась с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей Абхазии посредством социальной сети Facebook. В настоящее время "Киараз" работает в тесном взаимодействии с главами сельских администраций и общественными активистами.



