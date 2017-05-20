Волейболистки из Абхазии завоевали бронзу в Казани

СУХУМ, 20 мая — Sputnik, Владимир Бегунов. В женском волейболе абхазская сборная заняла третье место, в настольном теннисе – восьмое, рассказал младший научный сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

На соревнованиях абхазские волейболистки выиграли у команд из Белоруссии и России.

"Это реванш, в прошлом году они проиграли россиянам", — сказал Евгений Павлов.

По словам Евгения Павлова, волейбольную команду собирали по всей республике — в ней нападающие из Гудауты, защитники из Гагры, разыгрывающая из Сухума.

В абхазскую делегацию вошли десять школьников от 12 до 14 лет. Сопровождают ребят директор Сухумской детской спортивной школы Татьяна Эмухвари и тренер Татьяна Гудкова.

Помимо спортивных мероприятий, у школьников большая культурная программа.

"Мы устаем, но все довольные и счастливые!" — говорит директор Сухумской спортивной школы Татьяна Эмухвари.

Всемирные игры юных соотечественников проходят третий год. Они продлятся до 20 мая. В этом году в Казани собрались русскоязычные делегации из пятидесяти стран мира. Помимо командных спортивных соревнований, в программу включены экскурсии, встречи со знаменитыми спортсменами. Есть конкурс "Визитная карточка" и игра "Диалоги на русском", во время которой команды могут расширить свои знания о русской истории, литературе, географии и языке.



