Боксер Чежия встретится в рейтинговом бою с россиянином Артемом Вычкиным

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Батал Чежия готовится к своему третьему рейтинговому бою, сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы.

Противостоять на ринге Баталу Чежия будет боксер из России Артем Вычкин. Как отмечает тренер абхазского спортсмена, Чежия усиленно готовится к предстоящему поединку.

"В Ростове-на-Дону будет проходить вечер профессионального бокса. Там будут проходить два титульных боя за звание чемпиона мира, это бой россиянина Дмитрия Кудряшева и нигерийца Оланреваджу Дуродола, также свой титул будет отстаивать Вячеслав Мирзаев в поединке с французом Энтони Сеттоулом ", — добавил Карди оглы.

Батал Чежия отобрался на этот боксерский турнир, победив в рейтинговом бою в Анапе. В боксерском шоу в Анапе "Гладиаторы ринга" абхазский спортсмен Батал Чежия победил москвича Фуада Мурадова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Батал Чежия: уже готовлюсь к бою в Ростове

"Подготовка к предстоящему бою идет полным ходом, Батал Чежия в данный момент находится в тренировочном лагере в городе Пятигорск, он находится там уже шесть недель", — сказал Карди оглы.

По словам тренера, соперник абхазского боксера очень хороший, сильный, однако Батал Чежия намерен победить в своем третьем рейтинговом бою.

"Если Батал победит Вычкина, то поднимется очень хорошо в рейтинге, поэтому идет серьезная подготовка", — подчеркнул он.

Как сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии, в рамках боксерского шоу пройдет девять боев.

"Прямую трансляцию боя Батала Чежия будет показывать телеканал "Абаза-ТВ", а также все желающие смогут наблюдать поединок на мониторах, которые находятся на Брехаловке и на площади имени Сергея Багапш", — сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

Организаторы боксерского вечера: Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского округов, Федерация профессионального бокса Ростовской области и Федерация профессионального бокса России.