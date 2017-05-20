00:32 21 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Батал Чежия

Боксер Чежия встретится в рейтинговом бою с россиянином Артемом Вычкиным

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (116)
8030

Абхазский спортсмен Батал Чежия выступит в вечере профессионального бокса, который пройдет в Ростове-на-Дону 3 июня.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Батал Чежия готовится к своему третьему рейтинговому бою, сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы.

Противостоять на ринге Баталу Чежия будет боксер из России Артем Вычкин. Как отмечает тренер абхазского спортсмена, Чежия усиленно готовится к предстоящему поединку. 

"В Ростове-на-Дону будет проходить вечер профессионального бокса. Там будут проходить два титульных боя за звание чемпиона мира, это бой россиянина Дмитрия Кудряшева и нигерийца Оланреваджу Дуродола, также свой титул будет отстаивать Вячеслав Мирзаев в поединке с французом Энтони Сеттоулом ", — добавил Карди оглы.

Батал Чежия отобрался на этот боксерский турнир, победив в рейтинговом бою в Анапе. В боксерском шоу в Анапе "Гладиаторы ринга" абхазский спортсмен Батал Чежия победил москвича Фуада Мурадова. 

Пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире Гладиаторы ринга в Анапе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Батал Чежия: уже готовлюсь к бою в Ростове

"Подготовка к предстоящему бою идет полным ходом, Батал Чежия в данный момент находится в тренировочном лагере в городе Пятигорск, он находится там уже шесть недель", — сказал Карди оглы.

По словам тренера, соперник абхазского боксера очень хороший, сильный, однако Батал Чежия намерен победить в своем третьем рейтинговом бою.

"Если Батал победит Вычкина, то поднимется очень хорошо в рейтинге, поэтому идет серьезная подготовка", — подчеркнул он.

Как сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии, в рамках боксерского шоу пройдет девять боев.

"Прямую трансляцию боя Батала Чежия будет показывать телеканал "Абаза-ТВ", а также все желающие смогут наблюдать поединок на мониторах, которые находятся на Брехаловке и на площади имени Сергея Багапш", — сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

Организаторы боксерского вечера: Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского округов, Федерация профессионального бокса Ростовской области и Федерация профессионального бокса России.

 

Темы:
Спортивная Абхазия (116)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Коррупция. Иллюстративное фото
    Нам вождя недоставало

    Уже полгода антикоррупционное бюро Латвии KNAB остается без руководителя – ни один претендент на вакансию не прошел конкурса.

  • Телефон в руках мужчины, архивное фото
    Только спокойствие

    Жителям Литвы стало доступно приложение "Помощь себе", которое позволит следить за эмоциями и, в случае чего, подскажет куда обратиться за помощью.

  • Половодье
    Убийственная влага

    В Молдове продолжают подсчитывать ущерб нанесенный сельскому хозяйству майскими проливными дождями и апрельским снегопадом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Акция Ночь в музее в музее им. Владислава Ардзинба
Музейная ночь в Сухуме
Российский Оптимус Прайм
Умельцы из Орла создали автомобиль-трансформер на базе Лады
Голосование
Выбираем лучшего: голосование за участников "Ты супер!"

Соцсети

Sputnikabkhazia