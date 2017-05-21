Историк о 21 мая: трагическая страница в истории кавказских народов

Sputnik, Амра Амичба.

Историк Сослан Салакая назвал последствия Кавказской войны одной из самых трагических страниц в истории кавказских народов.

"Эта трагедия затронула и абхазов тоже. Сотни тысяч людей вынуждены были покинуть родную землю, — заметил Салакая. – И дата памяти 21 мая выбрана не случайно. В это день в 1864 году в урочище Губаадэы, нынешняя Красная поляна, был проведен парад в знак окончания Кавказской войны, на котором присутствовал наместник на Кавказе Михаил Николаевич".

По словам историка, когда весной 1864 года в результате последних наступлений войск Российской империи убыхи и садзы вынуждены были капитулировать, им поставили ультиматум.

"Вы в течение месяца должны решить: или все переселяетесь за Кубань, как все причерноморские субэтносы, или в Турцию. Но, к сожалению, выбор пал на то, что предпочли уехать в Турцию. Хотя властям тоже это был выгодно. И сделали все, чтобы население сделало именно такой выбор", — уверен историк.

Не все князья и дворяне согласились на то, чтобы жить под властью империи, заметил историк, предпочли уйти.

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"Само собой, они уходили не одни, были крестьяне, которые им верили, были с ними в родстве, и многие в народе потянулись за знатью, — рассказал Салакая. — К сожалению, было и хуже, когда те же многие князя и дворяне еще в 1860-е годы все обещали, что нам поможет заграница, англичане, в первую очередь. Что вы там какие-то соглашения с русскими хотите заключить, а тут англичане готовы начать войну".

Историк напомнил, что последний владетельный князь Абхазии Михаил Чачба, хотя и был один из инициаторов создания "Сочинского меджлиса" — объединения горцев, советовал сложить оружие.

"В ноябре 1863 года Берзеки (убыхский род – ред.) к нему обратились: "Что ты посоветуешь нам?". И он сказал: "Соглашайтесь на любые условия, только одно просите, чтобы вас оставили на вашей земле". Но тогда они сказали: "Ты что? Нам помогут!". Было такое, что люди верили тому, что им говорили", — сказал Сослан Салакая.

Заселение множеством разных этносов юго-запада Кавказа, где почти не осталось представителей коренных национальностей, историк назвал последствиями окончания Кавказской войны. При этом он уточнил, что в Абхазии самая большая волна махаджирства была не после войны, а позже, когда было упразднено Абхазское княжество, а население объявили «виновным».

"Самая большая волна махаджирства было позже в 1867 году и 1870 годы. Кстати, в Абхазии же раньше неспроста 31 мая отмечали День памяти махаджиров. Тому было несколько причин. Во-первых, в начале намечалось, что народы Северного Кавказа 21 мая начнут шествие в Нальчике и к 31 мая дойдут до Сухума, где пройдут завершающие мероприятия. Ну и, во-вторых, 31 мая – это очень важная, трагичная дата для абхазов. В мае 1880 года абхазы официально были объявлены "виновным населением". Очень непростая дата в истории Абхазии. Результаты Кавказской войны, затем ликвидация Абхазского княжества и усиление национально-колониального гнета в Абхазии привели к массовому махаджирству", — подчеркнул Салакая.

По мнению историка, последствия махажирства Абхазия ощущает и по сей день, и считает, что многие проблемы в республике исходят из малочисленности абхазского этноса.