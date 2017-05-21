Культурная мозаика современной Абхазии

Sputnik, Владимир Бегунов.

По свидетельству античных историков, в древней Диоскурии было 130 переводчиков. Город, стоящий на месте нынешнего Сухума, был перекрестком культур. Абхазия, как наследница Диоскурии, сохранила многонациональность. В республике много крупных и мелких общин, православных храмов и монастырей, мечеть, кирха, костел, синагога.

Некоторые общины сохраняют свои национальные обычаи, обряды, где-то национальная идентичность стирается. К примеру, так произошло с поляками. Автор проекта "Культурное многообразие – богатство общества" Розита Герман снимает цикл короткометражных фильмов о национальных общинах Абхазии. На премьере одного из них она рассказывала, что идея фильма о поляках в результате вылилась в фильм о католиках.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минкультуры: абхазские ритуалы – явление мирового значения

"Люди, с которыми мы общались, утеряли глубокую идентичность, объясняла Герман. – В основном это русскоязычные люди. Побывав несколько раз в костеле на службе у отца Эжи, мы убедились в том, что католическая община, в которой присутствуют поляки, армяне, болгары, украинцы и даже русские, она живет и развивается".

Мусульманская община Абхазии увеличивается за счет репатриантов, возвращающихся в страну. За пять лет действия программы по репатриации это примерно четыреста семей.

Еврейская община в Абхазии немногочисленна. Ее глава Александр Малис рассказывает, что на праздники редко собирается более двух десятков человек.

"В первую очередь это происходит по той простой причине, что в Абхазии евреев осталось немного, – говорит кантор сухумской синагоги Игорь (Иосиф) Черняк. – Большая часть уехала во время Отечественной войны народа Абхазии или после нее. Некоторые оставшиеся, пожилые, за 20 лет скончались. А новые не приезжают. Молодые семьи, в основном кто где. Есть прихожане, которые и не евреи".

Также немногочисленна в Абхазии община немцев, хотя у них тоже есть своя лютеранская церковь. По признанию активиста общины Нелли Ляйс, ходят в нее в основном пожилые люди.

По словам Розиты Герман, подъем национальных общин в Абхазии был в 2011 году, когда правительство передало общинам лютеранский и католический храмы. Сейчас же чувствуется спад деятельности национальных сообществ. Но это касается небольших общин. Традиционно многочисленные русские, греки, армяне не теряют национальной идентичности.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития ведет свою историю с 2003 года. Генассамблея ООН учредила его как напоминание о позитивной роли культурного разнообразия на планете.