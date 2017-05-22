Правописание предметов обихода абхазов: проверь себя

Смотрите прямую трансляцию с пресс-конференции международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Актер Люпчо Спасов из Македонии нашел в Абхазии любовь и запомнился зрителям ролями в Русском театре драмы.
Польша против приема беженцев, так как это снизит уровень безопасности в стране, заявил лидер правящей партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский.
Есть ситуации, в которых все люди независимо от пола, возраста и образования ведут себя одинаково. Такое место – банкомат.
Когда закончится нефть в Азербайджане и почему республика поддерживает ОПЕК в продлении пакта о сокращении добычи?
Организация черноморского экономического сотрудничества отмечает 25-летие. О перспективах ОЧЭС – Ростислав Ищенко.
В Казахстанском городе Шымкент документы на поступление в первый класс будут приниматься посредством интернета.
В соцсетях и мессенджерах Кыргызстана распространяются слухи о смерти 12 детей, вызванной аллергией на лекарства. Минздрав опровергает.
В странах СНГ в рамках объединенной системы воздушно-космической обороны создадут системы поражения космических сил и средств.
Тарелка, изобретенная Наурисом Циновицсом из латвийской Академии художеств, может помочь людям с избыточным весом.
Страны Балтии воспринимаются Брюсселем как источник дешевой рабочей силы и как дополнительный рынок сбыта, считает эксперт.
Минтранс Молдовы на законодательном уровне вводит материальную ответственность за нанесение ущерба пассажирам.
Президент Таджикистана назвал основные проблемы, которые необходимо решить для ликвидации терроризма и экстремизма.
У Главного управления внутренних дел Ташкента появится конный отряд, за которым будет закреплено 50 служебных лошадей.
Эстонские и финские инспекторы совершат наблюдательные полеты над территорией Беларуси и России в рамках Договора по открытому небу.
Есть ситуации, в которых все люди независимо от пола, возраста и образования ведут себя одинаково. Такое место – банкомат.
Когда закончится нефть в Азербайджане и почему республика поддерживает ОПЕК в продлении пакта о сокращении добычи?
Организация черноморского экономического сотрудничества отмечает 25-летие. О перспективах ОЧЭС – Ростислав Ищенко.