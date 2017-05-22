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Абхазская азбука.

Правописание предметов обихода абхазов: проверь себя

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (34)
1610

В своей хозяйственной жизни абхазы традиционно используют различные предметы. Sputnik Абхазия подготовила тест на знание правописания по этим словам. Проверь свои знания.

Темы:
Sputnik Игротека (34)


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