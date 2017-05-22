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Архивное фото ремонта дороги

Килба: проведем переговоры с РФ о ремонте дороги в Кодорском ущелье

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Часть дороги "Гулрыпш - Южный приют" в Кодорском ущелье была смыта вышедшей из берегов рекой Кодор, самые крупные обвалы были зафиксированы в пятницу 19 мая.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Рауль Хаджимба дал указание провести переговоры с заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым для оказания содействия в восстановлении дороги "Гулрыпш — Южный приют", частично смытой из-за дождей, сообщил секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

"Это стратегически важная территория для нас, она имеет как инфраструктурное значение, так и военно-стратегическое", — отметил он. 

Поэтому, решив краткосрочную задачу по восстановлению передвижения, проблема полностью не решится, заметил Килба.

"Президент поручил найти понимание именно в Совбезе России, ходатайствовать перед ними, чтобы они могли оказать нам содействие для реализации программы по капитальному ремонту и восстановлению всего полотна и инфраструктуры на этой дороге", — сообщил он.

Протяженность дороги составляет 80 километров, на ней расположены 22 моста, два тоннеля.

"Еще там порядка 60-70 труб большого диаметра, обеспечивающих сток воды", — подчеркнул Килба. 

По его словам, дорога "Гулрыпш — Южный приют" в ближайшее время будет восстановлена, и люди смогут передвигаться по ней. На сегодня на размытых участках дороги можно передвигаться только пешком.

"Решение вопроса президент обозначил в два этапа. Сейчас необходимо провести ряд работ, которые смогли бы разблокировать данный участок дороги, размытый из-за дождей. После совещания у президента была встреча у премьер-министра, в которой принимали участие представители седьмой российской военной базы и Погрануправления ФСБ России. Мы выработали ряд мероприятий, организовали взаимодействие между нашими подразделениями, которые будут заниматься ликвидацией последствий, и подразделениями наших российских коллег", — сказал Килба.

Дорога была разрушена на двух участках, рассказал директор "Абхазберегозащиты" Игорь Казанба.

"Мы ездили на место и определили, что работы по восстановлению дороги начнутся во вторник или среду, и до конца недели дорога будет восстановлена по временной схеме. Потом предусматривается уже более капитальные работы провести. Дорога идет вдоль реки Кодор, в этом году очень высокий уровень паводковых вод, которые смыли участок дороги. Сейчас там сделаны деревянные мостики, люди пешком могут переходить, движение транспорта остановлено", — сообщил Казанба.

Участки разрушенной дороги небольшие, составляют около 50 метров каждый, на расстоянии 100 метров друг от друга, добавил Казанба. 

19 мая президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное состоянию дороги в Кодорском ущелье "Гулрыпш — Южный приют".

Участники совещания отметили, что состояние дороги находится в критическом состоянии. 

Президент поручил премьер-министру Беслану Барциц поставить вопрос о включении ремонта дороги в повестку Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. 




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