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Абхазские страйкболисты впервые представили республику на международном военно-тактическом соревновании Сутки на броне

Абхазские страйкболисты: не победили, но выиграли

Фото предоставлено Денисом Шашура
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (118)
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Абхазские страйкболисты впервые представили республику на международном военно-тактическом соревновании "Сутки на броне", проходившем в Москве с 20 по 21 мая при участии команд из Бразилии, Армении, Беларуси.

СУХУМ, 22 май —  Sputnik, Амра Амичба. По результатам игры армия конфедератов, за которую играла абхазская команда проиграла армии республиканцев, но самые важные очки в общую копилку внесли страйкбролисты из Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил командир абхазского военно-тактического подразделения "Нэрс" Денис Шашура. 

По его словам, семеро абхазских страйкболистов сделали многое, вплоть до «захвата» города и развертывания госпиталя.

"Абхазское подразделение прошло в тыл Атланты, устранила две разведывательно-диверсионных групп. Проанализировав свою игру, не могу сказать, что проигрыш конфедерации — это наше вина, — подчеркнул, Денис Шашура. — К сожалению, из-за определенной ситуации мы не смогли сыграть в ночную игру, и конфедераты потеряли те позиции, которые нами были захвачены. И все преимущество, которые они завоевали благодаря нам, конфедераты растеряли". 

Денис Шашура рассказал, что после игры подошел к главнокомандующему и попросил, чтобы на следующие "Сутки на броне" абхазскому подразделению дали больше заданий, задач, обязанностей, и возможность набирать в свою группу людей. 

Абхазские страйкболисты впервые представили республику на международном военно-тактическом соревновании Сутки на броне
Фото предоставлено Денисом Шашура
Абхазские страйкболисты впервые представили республику на международном военно-тактическом соревновании "Сутки на броне"

"На что нам сказали, что таким людям, как вы, доверим больше полномочий, мы видим то, что вы отработали, поблагодарили нас. И я думаю, что на следующие «Сутки на броне» под командованием жителей Абхазии, будем создавать свою роту на территории Российской Федерации", — заметил командир абхазского военно-тактического подразделения "Нэрс" Денис Шашура. 

Шашура подчеркнул, что игрой парней и девушки подразделения "Нэрс", в котором играют участники от 17 до 35 лет,   доволен.

"Довольно-таки продуктивные действия были с нашей стороны. Ребятами доволен, и поездкой в целом тоже остался доволен. Все минусы, которые были в поездке мы все обговорим, сделаем выводы, чтобы стать лучше и сильнее", — заверил он. 

В международном соревновании по страйкоболу "Сутки на броне", в котором было зарегистрировано около 3500 человек, участвовала команда абхазского военно-тактического подразделения "Нэрс".


Темы:
Спортивная Абхазия (118)


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