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Астамыр Ахба: "единый билет" упростит приезд туристов в Абхазию

© Sputnik. Владимир Бегунов
В Абхазии
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Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба рассказал Sputnik о "едином билете", по которому туристы из России могут приезжать в республику.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Единый билет" в Абхазию упростит приезд в республику туристов из России, сказал заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"Перед поездкой в Абхазию туристу предлагается приобрести "единый билет". Турист, прибывший в Сочи, может пересесть в автобус и добраться до Гагры, Пицунды, Гудауты Афона или Сухума", — добавил он.

Воспользоваться "единым билетом" могут туристы, приезжающие в Сочи на поездах или прилетающие на самолетах, сообщил замминистра.

"Туристы могут воспользоваться услугами "единого билета" по своему желанию. Те, кто не захочет приобретать этот билет, по приезде на поезде или по прилету на самолете в Сочи могут добраться до границы, перейти ее пешком и поехать в места своего отдыха в Абхазии на маршрутных такси или автобусах", — сказал Ахба.

Развитие услуг, предоставляемых туристам будет положительно сказываться на туристической отрасли  республики, уверен Астамыр Ахба.

АНО "Единая транспортная дирекция" начала проект прямых смешанных перевозок железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом с 29 апреля 2017 года из Сочи в Абхазию.

Стоимость проезда автоэкспрессом от железнодорожного вокзала Адлер: в Гагру – 550 руб., в Пицунду – 700 руб., в Гудауту – 850 руб., в Новый Афон – 1000 руб., в Сухум – 1200 руб. Для детей до 5 лет в сопровождении взрослых проезд бесплатный (с предоставлением отдельного места). 

 



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