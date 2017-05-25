Качарава: победа Батала Чежия в Ростове повысит его рейтинг

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победа абхазского боксера в бою с россиянином Артемом Вычкиным повысит его рейтинг, сказал вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Роман Качарава.

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"На турнире будет разыграно четыре пояса, Батал пока на пояса не претендует, но благодаря таким боям, рейтинг его будет расти. В мире Батал Чежия находится на 424 месте, это достаточно неплохо, потому что боксеров в этой весовой категории несколько тысяч", — добавил он.

Основной бой вечера — это встреча Дмитрия Кудряшова с нигерийцем Оланреваджу Дуродола, сказал Качарава.

Выступать Батал Чежия будет в меньшей весовой категории (76 килограммов), чем выступал ранее.

"Раньше Батал выступал в полутяжелой весовой категории. Это профессиональный спорт, тут происходит следующее. Обычно человек, который весит, допустим, 85 килограммов, перед боем сгоняет вес. Если Батал в своем весе в 81 килограмм в реальной жизни будет боксировать в весе до 79 килограммов, то по факту с ним будут соперничать спортсмены, весящие в обычной жизни 85-90 килограммов, они просто скидывают вес на время боев", — рассказал Качарава.

По этой причине было принято решение о переводе Батала Чежия в более легкую весовую категорию, сообщил он.

"Этой тактикой пользуются большинство профессиональных боксеров. Мы думали о том, что он будет выступать в весовой категории 79 килограммов, но пока рано об этом говорить. Со временем, может быть, он подойдет к этому, но пока самый оптимальный для нас вариант — это 76 килограммов", — подчеркнул Качарава.

На сегодня Батал Чежия занимает 22 строчку в рейтинге боксеров в России. Организаторы боксерского вечера: Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского округов, Федерация профессионального бокса Ростовской области и Федерация профессионального бокса России.



