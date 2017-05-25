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Сергей Шамба

Сергей Шамба: политика США напоминает "охоту на ведьм"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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По результатам соцопроса, заявлениям НАТО, в возможность российской агрессии в Польше и Прибалтике верит большинство населения Великобритании и США, со скепсисом воспринимает большая часть жителей Италии и Германии, мнения французов разделились примерно пополам.

СУХУМ, 25 май — Sputnik. Такие данные опросов общественного мнения бывший министр иностранных дел Сергей Шамба назвал результатом нынешней антироссийской риторики в мире, которая похожа на отголоски холодной войны.

"Сегодняшняя политика Соединенных Штатов напоминает "охоту на ведьм" (антикоммунистические репрессии в США в 1950-х годах – ред.), — сказал Шамба. – Нагнетание в прессе антироссийских настроений  привело к тому, что сейчас в Америке доверие к СМИ даже ниже, чем к Трампу".

По мнению Сергея Шамба, скорее всего, нынешнее обострение отношений России и США временное, сейчас перед миром стоят новые угрозы и появляются новые возможности для сотрудничества.

Исследования мнений жителей Европы и США "Планирует ли Россия вторжение в Польшу и Прибалтику?" провела в апреле 2017 года старейшая во Франции компания, занимающаяся опросами общественного мнения Ifop.

Экран с логотипом и девизом информационного агентства Sputnik
© Sputnik. Александр Кряжев
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По результатам опроса, больше половины жителей Италии и Германии и почти половина французов не верят в возможную агрессию России в отношении Польши и Прибалтики. В то же время в США 55% жителей, а в Великобритании 43% населения считают российскую угрозу вероятной.

Поводом к исследованию явилось заявление НАТО о  существовании у России планов по захвату Польши и Прибалтики. Это утверждение позволило НАТО объявить о развертывании четырех батальонов альянса в Латвии, Литве и Эстонии для защиты от потенциальной агрессии. В ответ Россия не раз заявляла о том, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что в НАТО прекрасно об этом знают и используют поводы, чтобы разместить больше войск у российской границы.

В Италии, Германии и Франции надуманными заявления НАТО об угрозе, исходящей от России, считают большей частью представители старшего поколения, имеющие высшее образование и достаток выше среднего. В Великобритании и США, наоборот, в возможность российской агрессии верят больше людей с высшим образованием и достатком.

Опрос проводился во Франции, Великобритании, Германии, Италии, США. Всего было опрошено более четырех тысяч респондентов старше восемнадцати лет, примерно по 800 человек в каждой стране.




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