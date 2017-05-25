Фестиваль "Интермузей": островок Абхазии в Москве

Sputnik, Алексей Стефанов.

Международный фестиваль "Интермузей 2017" считается главным музейным событием года в Москве, в нем принимает участие более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому не было ничего удивительного в том, что еще за час до официального открытия масштабной выставки на входе в Центральный выставочный зал "Манеж" выстроилась очередь из участников и гостей фестиваля.

Достаточно было миновать охрану и войти в сам павильон, как уже через пару стендов в глаза бросились тумбы, украшенные знаменитыми абхазскими льняными четырехконечными полотенцами, на одном из которых стоял государственный флаг Республики Абзахия.

"Фестиваль "Интермузей" каждый год собирает сотни лучших музеев мира, и поэтому приглашение Министерства культуры России принять участие в этом мероприятии — огромная радость для нас. Тем более фестиваль совпал с такой важной датой, как 100-летие со дня открытия экспозиции Государственного музея Абхазии, в котором собрано более 250 тысяч экспонатов, а его отделы рассказывают о разных пластах истории и культуры", — встретила корреспондента Sputnik возле экспозиции министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

Вместе мы подошли к стенду с изображениями артефактов музея, представленными здесь женскими платьями конца ХIХ века и монитору, висевшему в углу.

"Как вы видите, наша сегодняшняя экспозиция большей частью представлена этнографическим материалом, но интерактивная подача материала на мониторе позволяет показывать оцифрованные фонды музея. Нашей главной задачей было сделать так, чтобы вот этот маленький островок нашей страны на фестивале стал окном, через которое каждый гость, каждый посетитель смог бы увидеть и познакомиться с нашей историей и культурой. Мы очень рады, что Абхазия участвует практически во всех культурных событиях, которые Россия проводит в международном формате. Для нас это очень важная часть внешней культурной политики, поскольку мы имеем возможность говорить о культуре, представлять ее, что, несомненно, влияет на имидж страны", — отметила Эльвира Арсалия.

XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017" © Sputnik. Владимир Вяткин

XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017" © Sputnik. Владимир Вяткин

XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017" © Sputnik. Владимир Вяткин

XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017" © Sputnik. Владимир Вяткин

XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017" © Sputnik. Владимир Вяткин 1 / 5 © Sputnik. Владимир Вяткин XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017"

Она рассказала, что второй день находится под впечатлением от вчерашнего концерта Хиблы Герзмавы в Государственном Кремлевском дворце, который успела посетить абхазская делегация.

"Хиблочка — наша сестренка, наша большая гордость, — присоединился к разговору Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба. — Я помню Хиблу, когда она еще училась — скромненькая такая девочка, она сама рассказывала, что у нее тогда не было даже выходного платья и, чтобы выйти на сцену, приходилось одалживать наряды у подруг. И вот как она заметно выросла за эти годы, стала примой мирового масштаба. Это был великолепный концерт!"

Тем временем должно было состояться официальное открытие фестиваля, и мы с господином послом поспешили к главной сцене "Интермузея 2017", на которую должен был выйти министр культуры России Владимир Мединский и другие официальные лица.

"Для нас, для Абхазии, участие в этой выставке — большое событие, потому что мы воспринимаем этот фестиваль, как еще одну возможность популяризации, пропаганды культурного наследия абхазского народа. Мы благодарны организаторам выставки за то, что они сочли возможным и нужным пригласить Абхазию на нее", — сказал Игорь Ахба, пока мы ожидали речь министра культуры России.

В этот момент к нам присоединился заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Батал Кобахия. Он рассказал, как пять лет назад был на такой же выставке в Москве, и ощущает большую разницу между этими двумя фестивалями.

© Sputnik. Владимир Вяткин Арсалия об "Интермузее": хорошая площадка для дальнейшего сотрудничества

"Видно, как меняется взгляд на вещи: тогда было очень много предметов, покрытых нафталином, вытащенных из музейных фондов, а здесь все интерактивно. Визуализация совершенно иная и я чувствую, что в музейной сфере появляется новое направление – мы должны уходить от хранилищ, делать музеи просветительскими, информационными центрами. В этом смысле нам очень интересно посмотреть, как живут другие музеи, чем дышат. Поэтому встречи, которые уже происходят и будут происходить здесь, для нас очень важны, они придают новый импульс будущей деятельности", — сказал Батал Кобахия.

Дополнил слова чиновника, подошедший к нам директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

"Я думаю, у нас получилась очень хорошая экспозиция. Конечно же, это очень почетно участвовать в фестивале "Интермузей". До сих пор для нас это было только мечтой, а сейчас стало реальностью. Думаю, мы представили народ Абхазии очень достойно", — уверен он.

И, наконец, с большой сцены к гостям и участникам музейного фестиваля обратился Владимир Мединский, после чего выставка "Интермузей 2017" была официально открыта. Ознакомиться с экспозицией Абхазии и других стран можно вплоть до 29 мая.



