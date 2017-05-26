Подводная Абхазия: "Украина" за плечами и вторая жизнь "японца"

Мечты вслух

Одним жарким летним вечером, сидя на лавочке возле здания МЧС после трудного рабочего дня, Тенгиз Басария вместе с режиссером Гарри Дбар и оператором Ахрой Акаба с большим интересом и энтузиазмом обсуждали идею подводной съемки абхазских водоемов.

"Это было в середине 90-х годов, в этот период я занимал должность начальника Государственной инспекции по маломерным судам Абхазии. Каждый год перед курортным сезоном к нам приезжали журналисты, чтобы снять репортаж о нашей работе. В этот раз нас посетил режиссер Гарри Дбар с оператором Ахрой Акаба. Идея подводной съемки уже давно крутилась у меня в голове, но подходящего случая высказать ее я не находил, и вдруг такой момент неожиданно появился. Я с осторожностью спросил их, как они смотрят на то, чтобы снимать под водой и создавать документальные фильмы о подводной жизни нашего моря и водоемов. Реакция на эту идею была удивительной, они сразу загорелись и с большим удовольствием согласились принимать в этом участие", — вспоминает Тенгиз Басария.

У Тенгиза Басария уже был "подводный" опыт, много лет сотрудник МЧС Абхазии работал водолазом. Несмотря на то, что в Черном море из-за высокого уровня сероводорода мало интересной живности, Тенгиз, опираясь на опыт 3000 погружений знал, что уникальные места в подводных глубинах есть.

Сложности и решения

Для подводной съемки необходимо иметь специальное снаряжение для погружений, съемочную команду, и, конечно же, камеру, снимающую под водой. Проблем оказалось много, но отказываться от идеи единомышленники не собирались.

"Думать, как же найти средства и кто бы помог в реализации подводных съемок, долго не пришлось. В ту пору ГИМС Абхазии был в подчинении Института экологии, который возглавлял Роман Дбар. Я поделился своей идей, и он воспринял ее также с большим энтузиазмом, пообещав активно нас поддерживать и принимать в этом участие. Таким образом, наша команда росла, и идея съемок под водой становилась все реальнее и реальнее", — рассказывает Басария.

Роман Дбар добыл необходимое снаряжение: акваланги, маски, трубки и гидрокостюмы, а вот с подводной камерой возникли сложности.

"Это было послевоенное время, оно было тяжелым. Абхазия не имела больших возможностей. Непризнанные, к тому же находясь в блокаде, мы не имели доступа к мировым новинкам видеотехники. Оставался только один выход — собрать подводную камеру своими силами", — объясняет Басария.

Решили найти специальный бокс, в который возможно было бы поместить обычную видеокамеру. После серии неудачных попыток участникам будущей съемочной группы улыбнулась удача.

"Мы нашли бокс японской фирмы, подходящий для нашей камеры, он находился в подразделении Гидрофизического института Академии Наук Абхазии в Пицунде. Но, к сожалению, приспособить его к съемке не получилось, он был предназначен для кинокамеры, и использовать его с ходу у нас не получалось, но Тенгиз Федорович не отчаялся и решил собрать собственный бокс, переделав уже имеющейся", — говорит директор Института экологии АНА Роман Дбар.

Обратились к инженеру Анатолию Дайнеко. В советское время он был чемпионом Европы по авиамоделированию. Шансы у энтузиастов обрести желаемое сильно возросли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Видеокамеру помещают в бокс для подводных съемок "Тенбас-1"

"Я понес наш бокс инженеру, он выслушал мою идею и составил список деталей, которые ему понадобятся для работы", — рассказывает Басария.

Первым делом вокруг всего корпуса бокса был создан деревянный каркас, на который в несколько слоев нанесли стекловолокно. Выглядело это как ящик. Крышку закрутили болтами, но вода при первом же экспериментальном погружении стала просачиваться внутрь. Соорудили крышку из нержавейки. Конструкция стала тяжелее, но проблема протечек была устранена.

Готовность к погружению © RUPTLY. Византийскую 125-метровую галеру нашли на дне Черного моря. Подводная съемка

Чтобы иметь представление о том, как будет работать камера под водой, Тенгиз Басария вместе с другими участниками группы проводил осторожные эксперименты.

"После всех своих дел мы собирались у нас на работе и проверяли камеру на прочность. Мы погрузили ее воду и стали смотреть, как будет она работать под водой. Определить ее работу нам не удалось. Через пару минут она всплыла, и какие бы усилия мы не прилагали, она просто не хотела погружаться. Я понял, что воздух, находящийся внутри бокса, заставляет ее всплывать, и тогда ко мне пришла простая идея, утяжелить камеру, чтобы она спокойно шла на дно, как нам это было и нужно", — поделился хитростью Басария.

Утяжелили свинцом, который положили в бокс. С таким балластом камера стала тонуть увереннее.

"Одни проблемы решались, но за ними сразу появлялись другие. Идея со свинцом была хорошей, и результат нас устраивал, но легкая в море, на суше камера становилась очень тяжелой, нести ее было очень трудно. Это все усложняло. Но и здесь решение оказалось очень простым. Я решил крепить свинец снаружи и снимать его, когда мы будет нести камеру к морю", — делится деталями Басария.

Когда почти все было готово, возникли проблемы с включением и выключением камеры. Если в бокс устанавливать уже включенную камеру и не управлять ее питанием, то батарея быстро садится. И опытный водолаз вновь отправился к инженеру Дайнеко.

"Он выслушал мои просьбы, выполнил все, о чем я его просил, доведя нашу камеру до полного совершенства. Инженер высверлил с ювелирной точностью специальные отверстия, в которые проходили кнопки, благодаря этому, я мог включать и выключать камеру. Сам от себя он подарил линзу, для объектива, которая была плотно посажена, и не потела, давая хорошее изображение. От себя я прикрепил по бокам две ручки из салона старой машины «Волги» чтобы держать устойчиво камеру в воде",- объяснил водолаз.

Все нюансы были учтены, все детали были доработаны, готовая камера ждала свое первое погружение.

"Когда я пришел к инженеру забирать камеру, увидел большую надпись на боксе "ТенБас". Заметив мое удивление, он стал объяснять, что эта камера уникальна, и что ей нужно имя. А так как я был инициатором этой идеи, приложил много усилий, чтобы создать ее, он решил назвать ее моим именем", — улыбается Тенгиз Басария.

Наконец все нужные детали были готовы, дело осталось за участникам экспедиции.

"В нашей группе был опытный оператор Ахра Акаба. Но по состоянию здоровья он не мог погружаться в воду с камерой, и эта миссия была возложена на меня. Я никогда не держал камеру в руках, не знал обо всех тонкостях правильной съемки, а снимать под водой гораздо сложнее", — признается он.

Переквалификацией водолаза в операторы занялся Ахра Акаба. Он старался учитывать все, что может случиться под водой во время съемок и что делать, если течение усилиться, как удержать камеру, как выбирать нужные ракурсы, какие кадры самые выигрышные. Чтобы лучше изучить технику съемки под водой, Тенгиз Басария просматривал множество документальных фильмов по этой теме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бокс для подводных съемок "Тенбас-1"

Фильм Первый. Диоскурия

Участники экспедиции для первого полноценного погружения и съемок выбрали затопленную часть Диоскурии. Тенгиз Басария проводил съемки, Роман Дбар был аквалангистом в кадре, который обращал внимание на самые интересные моменты, происходящие под водой, чтобы фильм выглядел зрелищным.

"Вот и первое погружение. На нас водолазные костюм и старые акваланги фирмы "Украина", советского бренда подводных аппаратов. Выглядят они не очень привлекательно, но именно с них мы и начинали. Диоскурия была выбрана не случайно, ее дно усеяно остатками сухумской крепости, завалено обломками древней стены, обросшей водорослями, осыпанной рапанами, мидиями", — рассказывает Роман Дбар.

Но из всех экспедиций, снятых ТенБасом под водой, Роман Дбар особенно выделяет Малую Рицу.

"Это были годы, когда на Рицу не было большого туристического потока. Тропы к озеру были завалены бревнами. Несмотря на то, что мы были верхом на лошадях, их пришлось оставить, они не смогли туда пройти. У нас был груз, который весил почти полтонны, и мы, 12 человек, своими силами затащили его на озеро Малая Рица", — вспоминает эколог.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 3:22 / 27.97Mb / просмотров видео: 65) Предоставлено архивом Абхазского телевидения Предоставлено архивом Абхазского телевидения Подводная Абхазия: "Украина" за плечами и вторая жизнь "японца"

Как рассказывает Роман Дбар, главным объектом и основной причиной похода на Малую Рицу были необычные обитатели этого озера, уникальные тритоны.

"Выбор объекта для подводной съемки был не случайным. Мы сняли много интересных мест, но в Малой Рице нет рыб, зато обитают большие очень красивые тритоны, которые в начале лета окрашиваются в яркие желтые и синие цвета. У них вырастают гребни, они становятся похожи на древних ящеров, драконов необычайной красоты", — сказал с восхищением Дбар.

Видимость в озере при погружении достигает 80 метров, такая чистота водоема позволяет видеть на очень глубоком расстоянии и считается одной из уникальных особенностей этого водоема.

Затопленные берега © Фото: Евгений Белов Мурманская история в Мюссере: в Абхазии снимают русский север

Было еще несколько подводных экспедиций в Мюссеру, в местечко, которое называется Амбара. Амбара известна своим древним храмом, развалины которого находятся на берегу.

"Нам показалось интересным провести исследование этого дна, в окрестностях этого местечка. Переночевав там, на утро мы сделали несколько погружений. И нами было сделано небольшое открытие. В 60 метрах от берега мы обнаружили колодец под водой. Этот колодец был некогда колодцем на суши, но после того как море размыло берег, это колодец оказался под водой. Несмотря на то, что сам колодец был завален, его стены сохранились, и он был хорошо угадываем", — рассказывает Дбар.

Позже отказались от аквалангистского снаряжения "Украина", появились более удобные французские акваланги, но ТенБас всегда был с энтузиастами. Около четырех лет велись съемки подводного мира Абхазии. Монтировал режиссер Гарри Дбар, а Роман Дбар озвучивал готовые сюжеты. Это были первые фильмы о подводной жизни, снятые в Абхазии

"История этой камеры началась после войны, в самое не простое время для Абхазии. В этот тяжелый период для людей было важно знать, что у нас есть нечто такое, что мы смогли создать самостоятельно, а эта самодельная камера и снятые фильмы о подводной жизни удивительным образом послужили вдохновляющим началом для всех" — уверен ученый Дбар.

Со временем у участников экспедиции накапливалось много других дел и обязанностей. Съемки отложили на свободное время, а его становилось все меньше. Тенгиз Тарба возглавил ГИМС, Роман Дбар тоже ушел на руководящую должность. Съемки подводного мира Абхазии на этом завершились, но фильмы до сих пор хранятся в архиве Абхазского телевидения, а открытия, сделанные с помощью этой камеры, вошли в историю страны.