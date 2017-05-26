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Рабочая поездка в Очамчырский район Президента Рауля Хаджимба

Хаджимба о сельском хозяйстве: инвестор придет, если будут условия

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Президент и члены правительства находятся в рабочей поездке по Очамчырскому району в пятницу 26 мая.

ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН, 26 мая — Sputnik, Роберт Джопуа. Инвесторы будут участвовать в сельском хозяйстве, если будут созданы условия, сказал в ходе рабочей поездки в Очамчырский район президент Абхазии Рауль Хаджимба. 

"Понимаю, что нужны инвесторы. Они придут сюда тогда, когда будет здесь площадка для работы. Сельское хозяйство всегда будет дотируемо, не только у нас. Поэтому нужно создавать условия. Мы обязуемся поддерживать и решать вместе проблемы. Главы районов и профильные министерства будут этому способствовать", — заявил президент на встрече с руководителями сельхозпредприятий села Адзюбжа.

Директор компании, выращивающей клубнику, Георгий Алхазов рассказал главе государства о том, что существует проблема реализации продукта, нехватки специалистов и рабочих рук. Он также подчеркнул, что в бизнес было вложено около двух миллионов долларов.

Президент республики заверил предпринимателя, что государство окажет помощь в реализации продукта не только на местном рынке, но и российском.

Следующим объектом посещения президента стала агрофирма "Рассвет". Ее руководитель Зураб Кокая отчитался перед главой государства. Он отметил, что предприятием уже засажено арбузами 20 гектаров. Также планируется выращивать брокколи, капусту и другие овощные культуры.

"Государство, — подчеркнул Кокая, — оказало финансовую помощь в развитии бизнеса, выделив хозяйству шесть миллионов рублей". 

Президент Рауль Хаджимба планирует в течение дня посетить еще ряд объектов в Очамчырском районе, в частности, тепличные хозяйства села Кындыг и завод по производству джемов в селе Араду.



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