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Архивное фото выставки в Абхазии

Картины абхазских художников выставят в Сочи

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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В сочинской арт-галерее откроется выставка абхазских художников в воскресенье 28 мая.

СУХУМ, 26 май —  Sputnik, Амра Амичба. Четыре абхазских художника выставят свои картины в арт-галерее в Сочи. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор галереи Оксана Прокатова. 

По ее словам, проект зрел давно, и абхазские художники проявили интерес к предложению директора галереи выставиться в Сочи. 

"Очень многие люди, живущие в Республике Абхазия, в том числе художники, являются нашими близкими друзьями с давних пор. Поэтому обратиться к ним не было никакой проблемы", — заметила Оксана Прокатова. 

Выставка будет называться "4 измерения Апсны" и название никак не связано с тем, что свои работы экспонируют четверо художников – Андрей Ампар, Сергей Цвижба, Сергей Хиба и Руслан Тарасов. 

"Абхазия отличается своей природой, ментальностью, и поэтому мы взяли абхазский мир художников как другое измерение. Живопись очень сильно отличается подходом от наших художников, как будто бы в другом измерении", — считает Прокатова. 

Директор арт-галереи отметила, что посетители увидят разные жанры и стили на картинах художников из Абхазии. 

"Выставка смешанная, не тематическая. Работы, которые представит группа абхазских художников нашему зрителю, — это будет и абстракция, и импрессионизм. Выставка будет разнообразная", — сказала она.

Сочинская галерея и в дальнейшем планирует сотрудничать с абхазскими  художниками, и возможно проведение  персональных выставок.

"Некоторых художников уже присматриваю. Я буду только за, если они будут поддерживать с нами отношения. И подобные выставки в нашей галерее способствуют развитию отношений и связей", — уверена  Оксана Прокатова. 

Выставка будет проходить в сочинской арт-галерее с 28 мая по 11 июня. 




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