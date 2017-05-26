Картины абхазских художников выставят в Сочи

СУХУМ, 26 май — Sputnik, Амра Амичба. Четыре абхазских художника выставят свои картины в арт-галерее в Сочи. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор галереи Оксана Прокатова.

По ее словам, проект зрел давно, и абхазские художники проявили интерес к предложению директора галереи выставиться в Сочи.

"Очень многие люди, живущие в Республике Абхазия, в том числе художники, являются нашими близкими друзьями с давних пор. Поэтому обратиться к ним не было никакой проблемы", — заметила Оксана Прокатова.

Выставка будет называться "4 измерения Апсны" и название никак не связано с тем, что свои работы экспонируют четверо художников – Андрей Ампар, Сергей Цвижба, Сергей Хиба и Руслан Тарасов.

"Абхазия отличается своей природой, ментальностью, и поэтому мы взяли абхазский мир художников как другое измерение. Живопись очень сильно отличается подходом от наших художников, как будто бы в другом измерении", — считает Прокатова.

Директор арт-галереи отметила, что посетители увидят разные жанры и стили на картинах художников из Абхазии.

"Выставка смешанная, не тематическая. Работы, которые представит группа абхазских художников нашему зрителю, — это будет и абстракция, и импрессионизм. Выставка будет разнообразная", — сказала она.

Сочинская галерея и в дальнейшем планирует сотрудничать с абхазскими художниками, и возможно проведение персональных выставок.

"Некоторых художников уже присматриваю. Я буду только за, если они будут поддерживать с нами отношения. И подобные выставки в нашей галерее способствуют развитию отношений и связей", — уверена Оксана Прокатова.

Выставка будет проходить в сочинской арт-галерее с 28 мая по 11 июня.



