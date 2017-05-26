Президент посетил два проекта программы кредитования в Очамчырском районе

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Два проекта, реализующиеся в Очамчырском районе в рамках программы кредитования среднего и малого бизнеса Министерства экономики Абхазии и Инвестиционного агентства Москвы, посетило в пятницу 26 мая руководство страны.

По словам министра экономики Адгура Ардзинба, компания "Абхазские сады" уже занимается производством джемов, а "Кындыг-агро" заканчивает строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов.

"Тепличное хозяйство будет запущено осенью текущего года. Томаты и огурцы будут выращиваться на четырех гектарах. В "Кындыг-агро" будет создано более 60 рабочих мест. Объем производства комплекса более двух тысяч тонн томатов и огурцов в год. Общий объем инвестиций составил до 400 миллионов рублей. Из них объем кредитных средств — 250 миллионов. Все остальное — собственные средства", — сказал Ардзинба.

По данным Минэкономики, у завода по производству джемов объем инвестиций порядка 80 миллионов рублей, из них 50 миллионов — кредитные средства. Фирма "Абхазские сады" расположена в селе Араду Очамчырского района. Руководители компании рассказали президенту Абхазии, что завод производит джемы из фейхоа, хурмы, киви, цитрусов, инжира, клубники и многих других фруктов, произрастающих в республике. У завода уже есть договоренности с крупными сетевыми магазинами России. Помимо джемов, в перспективе производство компотов и соусов.

Тепличное хозяйство "Кындыг-агро" распложено в селе Кындыг Очамчырского района. По словам главы компании Алика Когония, строительство планируется завершить в августе текущего года.

"Общая площадь у нас четыре гектара. Три из них под томаты, один под огурцы. Сорта овощей для посадки выберут специалисты из Израиля и России, которые должны на днях приехать к нам. Строительство завершим в августе, в сентябре начнется посадка, а уже в декабре ожидаем первый урожай. Термальные источники, которые расположены рядом, позволят снизить затраты на энергию для работы теплиц", — отметил Когония.

Неподалеку от теплиц строится завод по разведению рыбы. Заместитель министра сельского хозяйства сказал, что к июню 2018 года будет товарная продукция: форель, осетр, карп. Производительность завода, по его словам, на первом этапе составит до 80 тонн в год.

Ранее президент республики и члены правительства посетили овощеводческие хозяйства в селе Адзюбжа Очамчырского района, которые выращивают клубнику, арбузы и капусту.



