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Президент Абхазии Рауль Хаджимба

Хаджимба о поездке в Очамчырский район: район оживает

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии посетил сельскохозяйственные предприятия Очамчырского района в пятницу 26 мая.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik, Роберт Джопуа. Привлекаемые инвестиции и помощь государства позволяют развиваться Очамчырском району, сказал по завершении рабочей поездки президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Район оживает благодаря инвесторам и государству. Те возможности, которые нам предоставило инвестиционное агентство (ред. — Инвестиционное агентство города Москвы),  позволили создать условия, чтобы сотни миллионов были направлены на развитие аграрного сектора в Очамчырском районе", — заявил он.

Глава государства также отметил работу инвесторов из дальнего зарубежья, которые активно включились в работу в Абхазии, что, по его словам, внушает оптимизм.

Хаджимба также подчеркнул, что одна из главных задач, стоящих перед производителями, – это реализация продукции.

"Продукцию можно производить в немереных количествах. Самая важная статья всей деятельности — это вывоз, довезти до потребителя. Внутренний рынок можно насытить нашими продуктами, но вся работа должна быть нацелена на экспорт этих продуктов. К сожалению, не всегда это получалось. Не скажу, что все сразу получится, но та структура, которая создана (ред. — "Абхазпродэкспорт") поможет выстроить схемы взаимоотношений наших производителей и российского рынка", — заверил президент. 

Перед тем как подвести итоги рабочего визита в Очамчырский район, глава государства посетил цех по переработке кукурузы и вакуумной упаковки муки, расположенный в Очамчыре. Министр сельского хозяйства Даур Тарба рассказал Хаджимба, что финансирование строительства цеха осуществлялось из бюджета Минсельхоза. Стоимость проекта более 13 миллионов рублей. 

В Очамчырском грузовом порту президент страны был проинформирован генеральным директором "Абхазского морского пароходства" Дауром Ардзинба о том, что был произведен капитальный ремонт причала. Сооружение позволяет производить погрузку и выгрузку тяжелых грузов. 




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